Descubren al hijo de una candidata a senadora en pleno robo: ¿Quién es?

El operativo fue llevado a cabo por la División Robos y Hurtos de la Policía, dependiente del Departamento de Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo con la investigación, el gerente utilizaba su posición para evadir los controles internos del supermercado, mientras que el cartonero retiraba la mercadería oculta entre basura para evitar ser detectado. La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos secuestró los productos y los restituyó a la sucursal.