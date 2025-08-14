Astrología: 4 signos que recibirán noticias inesperadas antes de que termine agosto 2025

geminis mercurio fuego signos.jpg

Géminis

Mercurio, tu planeta regente, estará especialmente activo. Un mensaje inesperado podría ser el punto de partida para un proyecto nuevo o una colaboración creativa. Mantente atento a oportunidades en redes sociales y conversaciones casuales: ahí puede estar la pista.

Piscis

La Luna llena en tu signo promete momentos de claridad emocional. Una revelación en tu vida personal podría ayudarte a tomar una decisión que venías postergando. Abrite a lo que llega, incluso si no encaja con tus planes iniciales.

ChatGPT Image 14 ago 2025, 23_22_02

Agosto cierra con sorpresas para estos 4 signos: ¿estás en la lista?

Aunque solo cuatro signos recibirán los impactos más fuertes, todos pueden aprovechar esta energía de sorpresas. Tomá nota de las señales, escuchá a tu intuición y no tengas miedo de hacer ajustes de último momento: a veces, lo imprevisto es justo lo que necesitábamos.