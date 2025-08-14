En vivo Radio La Red
Astrología: 4 signos que recibirán noticias inesperadas antes de que termine agosto 2025

La energía astral de las próximas semanas traerá giros imprevistos para algunos signos. Desde sorpresas laborales hasta reencuentros inesperados, descubrí si estás en la lista.

Los 4 signos que recibirán una llamada o noticia clave antes del 31 de agosto

En astrología, hay momentos en los que el cielo parece confabularse para sacarnos de la rutina. La combinación de la Luna llena en Piscis, el trígono entre Mercurio y Urano y el ingreso del Sol a Virgo antes de fin de mes, activará cambios y noticias que no todos tenían en sus planes.

Guía para aprovechar la Luna llena en Piscis 2025 según tu signo

Cuatro signos, en particular, estarán bajo esta influencia. Las revelaciones pueden llegar en forma de una llamada, un correo o una conversación casual que abre nuevas oportunidades.

mercurio en leo.jpg

Estos 4 signos recibirán noticias que les cambiarán la vida antes de que termine agosto

Leo

Con el Sol, tu regente, en plena temporada, los movimientos planetarios te colocan en el centro de la escena. Antes de fin de agosto, podrías recibir una propuesta que cambie tu hoja de ruta, ya sea laboral o en lo personal. La clave será evaluar con calma y no dejarte llevar por el impulso inicial.

Sagitario

Tu espíritu aventurero se verá recompensado. Urano y Mercurio se alinean para traerte una invitación o noticia que abrirá puertas a un viaje o experiencia fuera de lo común. No descartes que un contacto del pasado reaparezca con una propuesta tentadora.

geminis mercurio fuego signos.jpg

Géminis

Mercurio, tu planeta regente, estará especialmente activo. Un mensaje inesperado podría ser el punto de partida para un proyecto nuevo o una colaboración creativa. Mantente atento a oportunidades en redes sociales y conversaciones casuales: ahí puede estar la pista.

Piscis

La Luna llena en tu signo promete momentos de claridad emocional. Una revelación en tu vida personal podría ayudarte a tomar una decisión que venías postergando. Abrite a lo que llega, incluso si no encaja con tus planes iniciales.

ChatGPT Image 14 ago 2025, 23_22_02

Agosto cierra con sorpresas para estos 4 signos: ¿estás en la lista?

Aunque solo cuatro signos recibirán los impactos más fuertes, todos pueden aprovechar esta energía de sorpresas. Tomá nota de las señales, escuchá a tu intuición y no tengas miedo de hacer ajustes de último momento: a veces, lo imprevisto es justo lo que necesitábamos.

