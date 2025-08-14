Astrología: 5 signos que recibirán buenas noticias antes de que termine la semana

Astrología La influencia del trígono entre Marte en Sagitario y Júpiter en Aries 3.png

Cáncer

Con Júpiter transitando tu signo, todo lo que toques puede multiplicarse. Una noticia en el plano económico o familiar te dará la motivación que necesitabas para dar un paso que venías postergando. Confiá en tu instinto y en tu red de apoyo.

Géminis

Mercurio, tu regente, te brinda una claridad mental que no sentías hace tiempo. Esta semana podrías encontrar la solución a un problema laboral o recibir una propuesta creativa. Es un momento excelente para las conversaciones y negociaciones importantes.

Tauro

El trígono entre el Sol y Júpiter impulsa tu zona de recursos y estabilidad. Puede aparecer una oportunidad de inversión, un aumento o una propuesta que mejore tu seguridad económica. Aprovechá para cerrar acuerdos y dejar todo por escrito.

signos horoscopo 1

5 signos que tendrán la respuesta que estaban esperando

La energía de esta semana es expansiva y luminosa. Incluso si tu signo no está en esta lista, podés aprovecharla actuando con confianza, rodeándote de personas positivas y diciendo que sí a lo que te haga crecer.