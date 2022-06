Descubrió que su novio es infiel por un increíble detalle en una foto subida a las redes

Armada con suficiente información y coraje, se enfrentó a su pareja y pronto lo dejó, aunque el hombre negó saber de qué estaba hablando.

El clip publicado en la cuenta de TikTok @jeddamindtricks, pronto acumuló más de 442.000 visitas junto con miles de “me gusta” y comentarios.

Ella escribió en el video: “Cuando atrapas a tu novio engañándote porque reconociste su pedido de desayuno y el pulgar en la publicación de Instagram de otra chica”.

Tras despertar el interés de la gente que comenzó a hacer preguntas de seguimiento, Jedda proporcionó más detalles sobre su historia.

Alguien preguntó: “¿Era la chica una amiga en común?” Y Jedda respondió: “Me ha pedido que no la involucre públicamente, así que mantendré el trato porque ella está pasando por lo mismo que yo, nos mintió a las dos“.

“Pero básicamente ninguna de nosotras sabía que la otra existía y cada una obtuvo una excusa diferente cuando lo confrontamos después de que encontré las fotos y le envié un mensaje”, agregó la víctima del engaño.

“No estoy segura de si ella todavía está con él, pero no me puse en contacto de inmediato y él todavía mantiene que no hizo trampa”, explicó Jedda.

Y lanzó una conclusión durísima: “Todo sucedió hace como una semana, pero cuando ella y yo comparamos lo que sabíamos, me di cuenta de que me había estado engañando casi los dos años y medio“.

“Reconocí el pie de mi ex en la historia de Instagram de otra chica: estaban juntos en la playa acostados en la arena”, contó una mujer describiendo una escena casi similar.

Otra se sumó: “¡A mí me pasó igual! Reconocí la orden del desayuno pero en especial una cicatriz en su brazo”.