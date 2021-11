Descubrió a su pareja siéndole infiel y tomó una tranquila decisión para vengarse

El protagonista, quien no reveló su identidad, hizo una publicación en Reddit, donde describió que llegó a su casa y su esposa estaba en la cama con otro, y decidió escribirle en la nota al amante: "Hola. Solo quería hacerte saber que te estás acostando con alguien que está casada y no estamos en una relación abierta, así que no deberías estar haciendo cosas sucias con ella".

image.png

La carta no terminó ahí: "Entiendo que te sientas solitario a veces, así que no me importa que vengas a tomar una cerveza de vez en cuando mientras estoy fuera, pero en el futuro podrías avisarme para que pueda mover mi coche para que puedas estacionar, por favor, saludos", agregó el esposo.

En el sitio Reddit la mayoría de los usuarios consideraron que fue sumamente agradable y honesto con el amante de su esposa.