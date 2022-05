Desesperada búsqueda de su madre: reencuentro 35 años después y amor de pareja a primera vista

En el 2014, cuando se vieron, comenzaron una relación de madre e hijo fuera de lo común. Ben Ford, el hijo, contó al diario The New Day que, en cada encuentro íntimo que tuvo con su esposa, no podía evitar pensar en su madre.

“Cada vez que tenía relaciones sexuales con mi esposa, me imaginaba que era mi madre, sino no hubiese podido excitarme”, señaló.

Madre e hijo aseguraron que se sintieron atraídos desde el minuto uno. Ellos contaron que su primer beso fue acompañado de una botella de champagne en un hotel, y luego pasaron a tener relaciones sexuales. Tras unos días de este hecho, Ford tuvo una conversación con su esposa y le expuso su intención de separarse de ella porque se iría a vivir con su madre biológica.

“Tenemos un sexo alucinante”, reconoció Ford ante Victoria.

Los ‘amantes imposibles’, como fueron denominados por médicos ingleses, residieron en Michigan y querían tener hijos juntos. Kim West comentó a la periodista Alley Einstein que lo que vivía con su hijo no era incesto, sino “atracción sexual genética”. “Somos como dos gotas de agua y estamos destinados a estar juntos”, añadió.

Ella, además, reconoció el desprecio de los ciudadanos por su relación, pero alegó que “cuando uno es golpeado por un amor que te consume, estará dispuesto a renunciar a todo por él. Hay que luchar por él. Es una oportunidad única y algo a lo que Ben y yo no estamos dispuestos a renunciar”.

En la ciudad de Michigan, el incesto es un delito. Por ello, la pareja deseaba trasladarse a una ciudad a vivir su amor sin ataduras. Desde el momento que decidieron hacer pública su relación, recibieron diferentes reacciones y pasaron a la clandestinidad, ya que podrían ser procesados por cometer incesto.