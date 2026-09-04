Lowrdez de Bandana explotó con todo por las crueles críticas a su físico: "Me sacaron el útero y..."

La artista remarcó las complicaciones en su salud que tuvo en el último tiempo y por las cuales debió tomar medicación: "Me sacaron el útero, tuve complicaciones, tuve que tomar corticoides más medicación de todo tipo para superar problemas personales", explicó.

La cantante de Bandana dejó en claro que ese tipo de comentarios no la ayudan para nada: "La presión que ejercen sobre mí más la que yo siento por sentirme en un cuerpo que no me gusta es una mier..", reconoció.

“Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta pelotuberx. Gordofóbicos de mier..!”, cerró Lowrdez su contundente descargo ante los comentarios sobre su físico.

De esta manera, la cantante reflexionó acerca de las críticas más crueles recibidas desde la virtualiad y dejando en claro su total desacuerdo con esas manifestaciones sobre los cuerpos ajenos.

Lowrdez Fernández relató el fuerte accidente que sufrió en la calle

Lowrdez Fernández contó a través de sus redes sociales que sufrió una fuerte caída mientras caminaba por la calle y relató con sentido de humor cómo vivió el accidente.

La artista arrancó el relato sin filtro: "Ayer me pegué un palo, me caí en la calle como una vieja. Quedé toda desparramada como una estrella de mar".

Después la integrante del grupo Bandana explicó cuál fue el motivo del tropiezo y llevó tranquilidad sobre su estado de salud: "Metí el pie en un agujerito pero por suerte solo me quedó una frutillita", contó en referencia a la lastimadura.

Lowrdes reveló además que terminó con dolores musculares y que incluso necesitó hacerse masajes descontracturantes tras el fuerte golpe por la caída.

Sin embargo, la cantante contó que lo que más la afectó no fue el dolor físico sino la vergüenza frente a quienes presenciaron la escena en la vía pública.

"Lo que más me duele es la dignidad porque antes te levantabas, pero ahora me caí estiradísima en el pavimento", bromeó Lowrdez provocando la risa de sus seguidores.

Así, la cantante transformó un mal momento en una divertida anécdota y dejó en claro que, más allá del susto, el episodio no pasó a mayores.