A 11 años de su traumática separación, La Niña Loly fue tajante con Rial: "Sé muchas cosas..."

Pero lo que más llamó la atención fueron las revelaciones posteriores de Peralta, quien aseguró que conoce aspectos desconocidos de aquella etapa, aunque decidió no hacerlos públicos. El periodista explicó que mantiene desde hace años un vínculo de confianza con Mariana y que ese fue el motivo por el cual pudo obtener su respuesta.

“Ella no habla con la prensa, esto es por un vínculo que tenemos hace muchos años, de confianza, entrevistas y demás… Sé muchas cosas que no puedo contar públicamente”, explicó el panelista del programa de Yanina Latorre.

Además, Nico Peralta describió de manera contundente el momento que atravesó La Niña Loly después de su separación de Jorge Rial y explicó por qué tomó la decisión de instalarse en el exterior. “Pero ella la pasó no horrible ¡Lo que sigue! Se fue afuera buscando un cambio de vida y aire, porque necesitaba respirar”, afirmó.

En ese sentido, el periodista remarcó que Mariana tomó distancia del mundo mediático con el objetivo de “proteger la paz” que había perdido durante aquella etapa de su vida. De esta manera, su elección de mantenerse lejos de las cámaras habría sido una decisión vinculada a la búsqueda de tranquilidad y de una nueva vida.

Cómo fue la historia de amor entre Jorge Rial y La Niña Loly, y por qué terminó de manera escandalosa

La historia de amor entre Jorge Rial y Mariana “Loly” Antoniale fue uno de los romances más mediáticos de la farándula argentina. Todo comenzó en 2012, cuando ambos dejaron de ocultar su vínculo y oficializaron la relación tras un particular juego de coqueteo en Intrusos, donde ella lo llamaba “Tío Rial”.

La pareja rápidamente se convirtió en protagonista de revistas, programas y eventos. Con el tiempo, llegó la convivencia en el departamento de Rial, junto a sus hijas Morena y Rocío, con quienes Loly construyó un vínculo cercano. En pleno auge del romance, además, aparecieron los planes de casamiento, que incluso llegaron a tener una fecha prevista para septiembre de 2015.

Sin embargo, en junio de ese año todo cambió. La relación entró en crisis, se confirmó la separación y el casamiento quedó cancelado. Según las versiones que circularon posteriormente, el quiebre habría ocurrido luego de que Loly descubriera chats de Rial con Marianela Mirra.

Pero el escándalo no terminó allí. También circularon versiones sobre un supuesto “blindaje” laboral contra la modelo, quien habría quedado sin oportunidades en la televisión argentina y terminó radicándose en Miami. Años después, Moria Casán volvió a poner el tema sobre la mesa al revelar detalles de aquellos momentos y recordar que Loly le había dicho que Rial“le cortaba todo”.