Qué pasará con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: las frases de Simeone antes de enfrentar a Athletic Bilbao

El clima en el Atlético de Madrid sumó un nuevo capítulo en relación con el futuro inmediato de Julián Álvarez. Luego de quedar al margen del último compromiso frente al Sevilla, el atacante cordobés volverá a formar parte de la nómina del equipo colchonero. Fue el propio Diego Simeone quien ratificó la presencia de la Araña de cara al exigente choque de este sábado como visitante frente al Athletic Bilbao por La Liga, acompañado por una profunda reflexión acerca del tenso mercado de pases que le tocó atravesar al delantero.