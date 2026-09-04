Qué pasará con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: las frases de Simeone antes de enfrentar a Athletic Bilbao

Qué dijo Diego Simeone sobre la situación de Julián Álvarez

Lejos de esquivar el foco del conflicto, Diego Simeone brindó una mirada contenedora y analizó el presente del atacante desde una perspectiva de crecimiento personal. “La vida está llena de oportunidades y esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar situaciones en su vida”, sostuvo el entrenador argentino.

En esa misma línea, el Cholo dejó un mensaje hacia el entorno del fútbol y la crítica mediática: “Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y mucho tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y centrarnos más en aprender”.

Para finalizar, el DT del Atlético de Madrid remarcó su deseo de recuperar la mejor versión del goleador dentro del campo de juego para el beneficio del equipo: “Este paso le dará aprendizaje puro y tiene la oportunidad de resolver situaciones internamente para que le hagan mejor a él y que nosotros le veamos feliz, que es lo que queremos, que esté contento y que nos haga goles como Futre nos transmitió ayer porque es un mensaje lindo”.