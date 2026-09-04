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Qué pasará con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: las frases de Simeone antes de enfrentar a Athletic Bilbao

Diego Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el duelo ante Athletic Bilbao y dejó un claro mensaje sobre su situación.

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Qué pasará con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: las frases de Simeone antes de enfrentar a Athletic Bilbao

El clima en el Atlético de Madrid sumó un nuevo capítulo en relación con el futuro inmediato de Julián Álvarez. Luego de quedar al margen del último compromiso frente al Sevilla, el atacante cordobés volverá a formar parte de la nómina del equipo colchonero. Fue el propio Diego Simeone quien ratificó la presencia de la Araña de cara al exigente choque de este sábado como visitante frente al Athletic Bilbao por La Liga, acompañado por una profunda reflexión acerca del tenso mercado de pases que le tocó atravesar al delantero.

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“Está entrenando muy bien, mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao y esperando lo mejor de él y de todos sus compañeros”, declaró el director técnico en conferencia de prensa al ser consultado sobre el estado del atacante de la Selección Argentina, quien busca reinsertarse en la dinámica del plantel profesional.

Qué pasó entre Julián Álvarez, el Atlético de Madrid y los hinchas colchoneros

El delantero campeón del mundo protagonizó uno de los pasajes más tirantes del último período de transferencias. Julián Álvarez había manifestado su deseo de emigrar al Barcelona, pero la cúpula directiva del Atlético de Madrid se mantuvo inflexible al momento de encarar cualquier tipo de negociación, truncando la posibilidad de su salida.

Esta postura provocó un quiebre evidente con los simpatizantes del conjunto madrileño. Durante el enfrentamiento ante el Villarreal, los hinchas silbaron al futbolista argentino y expresaron su descontento en reiteradas ocasiones, disconformes con su intención de abandonar la institución. Consumada su permanencia en el Colchonero a pesar de su anhelo inicial, el cordobés afronta un escenario en el que sabe que deberá remar desde atrás para revertir la resistencia del público.

Qué dijo Diego Simeone sobre la situación de Julián Álvarez

Lejos de esquivar el foco del conflicto, Diego Simeone brindó una mirada contenedora y analizó el presente del atacante desde una perspectiva de crecimiento personal. “La vida está llena de oportunidades y esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar situaciones en su vida”, sostuvo el entrenador argentino.

En esa misma línea, el Cholo dejó un mensaje hacia el entorno del fútbol y la crítica mediática: “Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y mucho tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y centrarnos más en aprender”.

Para finalizar, el DT del Atlético de Madrid remarcó su deseo de recuperar la mejor versión del goleador dentro del campo de juego para el beneficio del equipo: “Este paso le dará aprendizaje puro y tiene la oportunidad de resolver situaciones internamente para que le hagan mejor a él y que nosotros le veamos feliz, que es lo que queremos, que esté contento y que nos haga goles como Futre nos transmitió ayer porque es un mensaje lindo”.

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