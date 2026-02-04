En vivo Radio La Red
Virginia Gallardo
SIN PIEDAD

Destrozaron a Virginia Gallardo por una polémica acción solidaria para perros de la calle

Virginia Gallardo enfrentó duros cuestionamientos por mostrase realizando una acción solidaria para ayudar a perros de la calle.

En las últimas horas, Virginia Gallardo quedó en el centro de la escena luego de compartir en sus redes sociales una iniciativa solidaria que generó una fuerte polémica. La diputada nacional se mostró armando cuchas de cartón para perros callejeros, que luego repartió en distintos puntos de Corrientes.

Según explicó la funcionaria, la idea surgió a partir de una acción similar impulsada por la senadora libertaria María Emilia Orozco y su equipo de juventud de Salta. Inspirada en ese proyecto, Gallardo decidió replicarlo en su provincia natal, a la cual representa actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el video que publicó, se ve el paso a paso del armado de las cuchas y el material utilizado. “Reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida”, escribió Gallardo junto a las imágenes, donde se la observa trabajando con cartones y afiches que tenían su propia imagen.

Además, remarcó que la acción no solo busca darle refugio y calor a los animales en situación de calle, sino también contribuir con la limpieza de la ciudad, ya que para el armado se reutilizan carteles y afiches de campaña que habían quedado pegados o tirados tras el proceso electoral.

Sin embargo, pese a que muchos seguidores celebraron el gesto, otros usuarios no tardaron en cuestionarla y la acusaron de hacer “marketing” con una causa sensible. “El bien se hace, no se presume. Cuando hay cámaras de por medio, deja de ser caridad para convertirse en publicidad”, lanzó un comentario que se viralizó rápidamente.

Las críticas también apuntaron a la durabilidad del material. Algunos remarcaron que las cuchas de cartón no resisten condiciones climáticas adversas. “Creo que a la reina de la sandía no estaría analizando correctamente qué pasa con el cartón y la lluvia”, escribió un usuario, mientras que otros sumaron: “De cartón no duran” y “Llueve, se queda sin casa el animalito, como tu pensamiento escaso de razón”.

De todas formas, Gallardo también recibió apoyo y mensajes de quienes valoraron la iniciativa más allá de las diferencias políticas. “Seas de cualquier palo político. Cualquier persona que haga un bien para los animalitos es maravilloso”, comentó un seguidor, marcando el contraste en la reacción que provocó la publicación.

Se habló de
