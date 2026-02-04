Destrozaron a Virginia Gallardo por una polémica acción solidaria para perros de la calle

Sin embargo, pese a que muchos seguidores celebraron el gesto, otros usuarios no tardaron en cuestionarla y la acusaron de hacer “marketing” con una causa sensible. “El bien se hace, no se presume. Cuando hay cámaras de por medio, deja de ser caridad para convertirse en publicidad”, lanzó un comentario que se viralizó rápidamente.

Las críticas también apuntaron a la durabilidad del material. Algunos remarcaron que las cuchas de cartón no resisten condiciones climáticas adversas. “Creo que a la reina de la sandía no estaría analizando correctamente qué pasa con el cartón y la lluvia”, escribió un usuario, mientras que otros sumaron: “De cartón no duran” y “Llueve, se queda sin casa el animalito, como tu pensamiento escaso de razón”.

De todas formas, Gallardo también recibió apoyo y mensajes de quienes valoraron la iniciativa más allá de las diferencias políticas. “Seas de cualquier palo político. Cualquier persona que haga un bien para los animalitos es maravilloso”, comentó un seguidor, marcando el contraste en la reacción que provocó la publicación.