OBLIGATORIO: así habilita ANSES los $85.000 POR HIJO

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares (SUAF)

Siempre que tengan hijas, hijos o personas a cargo que asistan a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.

El beneficio alcanza a:

Niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes

Hijos con discapacidad , sin límite de edad, que concurran a: Escuelas especiales Instituciones de formación Talleres protegidos Espacios de apoyo educativo



Desde ANSES ratificaron que la acreditación de la escolaridad es un requisito excluyente para habilitar el pago.

ayuda escolar anses 5.jpg ANSES fija el monto de la Ayuda Escolar 2026 para quienes cobran AUH

El trámite clave para cobrar la Ayuda Escolar Anual

ANSES explicó que “para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio acreditar la escolaridad de los hijos”. Este paso se realiza mediante la presentación del Certificado de Alumno Regular, que debe ser validado correctamente por el organismo.

Una vez aprobado el trámite, el pago de $85.000 por hijo se acredita de manera automática, en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH u otra prestación compatible.

ayuda-escolar-de-anses-1516846

Cómo inscribirse paso a paso en Mi ANSES

El trámite no es automático y se realiza de forma digital a través de Mi ANSES:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a la sección Hijos

Seleccionar Presentar Certificado Escolar

Descargar el formulario y hacerlo firmar por la institución educativa

Volver a ingresar y cargar el certificado firmado

Una vez validado, ANSES habilita el pago sin necesidad de nuevos pasos.

Qué tener en cuenta para no perder la Ayuda Escolar 2026

Desde el organismo previsional advirtieron que la Ayuda Escolar Anual no se paga de forma retroactiva.

Si el certificado no se presenta, el beneficio se pierde.

Para evitar problemas, ANSES recomienda:

Realizar el trámite con anticipación

Consultar el estado del trámite en Mi ANSES

Verificar los datos personales y familiares

Confirmar que el certificado haya sido validado correctamente

Un ingreso que se suma a AUH y Tarjeta Alimentar

La Ayuda Escolar Anual se suma a otros ingresos que perciben las familias con AUH, como:

La asignación mensual , que se actualiza por inflación

La Tarjeta Alimentar, que mantiene montos fijos según la cantidad de hijos

De esta manera, el pago de $85.000 por hijo se convierte en un alivio clave al inicio del ciclo lectivo 2026.