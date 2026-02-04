OBLIGATORIO: así habilita ANSES los $85.000 POR HIJO
ANSES exige la presentación de un trámite obligatorio para habilitar el pago de los $85.000 por hijo correspondientes a la Ayuda Escolar 2026, y quienes no cumplan el requisito quedan automáticamente afuera del cobro.
La Ayuda Escolar Anual de ANSES vuelve a ser en 2026 un refuerzo clave para miles de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares, en un contexto marcado por el inicio del ciclo lectivo y el aumento de los gastos escolares.
El beneficio consiste en un pago único anual, destinado a acompañar la compra de útiles, indumentaria y materiales educativos.
Desde el organismo previsional confirmaron que el monto será de $85.000 por hijo, pero advirtieron que no se deposita de manera automática. Para acceder al cobro es obligatorio cumplir con un trámite específico, sin el cual el dinero no se acredita.
Ayuda Escolar Anual 2026: quiénes pueden cobrar los $85.000
La Ayuda Escolar Anual está dirigida a titulares de:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignaciones Familiares (SUAF)
Siempre que tengan hijas, hijos o personas a cargo que asistan a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.
El beneficio alcanza a:
Niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes
Hijos con discapacidad, sin límite de edad, que concurran a:
Escuelas especiales
Instituciones de formación
Talleres protegidos
Espacios de apoyo educativo
Desde ANSES ratificaron que la acreditación de la escolaridad es un requisito excluyente para habilitar el pago.
El trámite clave para cobrar la Ayuda Escolar Anual
ANSES explicó que “para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio acreditar la escolaridad de los hijos”. Este paso se realiza mediante la presentación del Certificado de Alumno Regular, que debe ser validado correctamente por el organismo.
Una vez aprobado el trámite, el pago de $85.000 por hijo se acredita de manera automática, en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH u otra prestación compatible.
Cómo inscribirse paso a paso en Mi ANSES
El trámite no es automático y se realiza de forma digital a través de Mi ANSES:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Ir a la sección Hijos
Seleccionar Presentar Certificado Escolar
Descargar el formulario y hacerlo firmar por la institución educativa
Volver a ingresar y cargar el certificado firmado
Una vez validado, ANSES habilita el pago sin necesidad de nuevos pasos.
Qué tener en cuenta para no perder la Ayuda Escolar 2026
Desde el organismo previsional advirtieron que la Ayuda Escolar Anual no se paga de forma retroactiva.
Si el certificado no se presenta, el beneficio se pierde.
Para evitar problemas, ANSES recomienda:
Realizar el trámite con anticipación
Consultar el estado del trámite en Mi ANSES
Verificar los datos personales y familiares
Confirmar que el certificado haya sido validado correctamente
Un ingreso que se suma a AUH y Tarjeta Alimentar
La Ayuda Escolar Anual se suma a otros ingresos que perciben las familias con AUH, como:
La asignación mensual, que se actualiza por inflación
La Tarjeta Alimentar, que mantiene montos fijos según la cantidad de hijos
De esta manera, el pago de $85.000 por hijo se convierte en un alivio clave al inicio del ciclo lectivo 2026.