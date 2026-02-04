Cómo preparar el agua de arroz: el truco natural que mejora e ilumina tu cara
Un ingrediente fácil de conseguir puede convertirse en el aliado perfecto para hidratar, suavizar y dar luminosidad a la piel. Conocé cómo preparar y aplicar el agua de arroz para aprovechar todos sus beneficios
Un ingrediente común en la cocina se transformó en un aliado inesperado para el cuidado del rostro. El agua de arroz es un remedio casero que ganó popularidad por su bajo costo, su fácil preparación y los resultados visibles que muchas personas aseguran notar desde las primeras aplicaciones.
Este método natural tiene una larga tradición en rituales de belleza de países asiáticos y, con el paso del tiempo, se incorporó a rutinas de cuidado más simples, como una alternativa a productos cosméticos industriales.
El agua que se obtiene del remojo del arroz blanco común, el que se usa para cocinar y no tiene aditivos ni procesos industriales, concentra una serie de compuestos naturales que benefician la piel de distintas maneras.
Su aplicación ayuda a hidratar en profundidad sin dejar sensación oleosa, lo que la vuelve ideal para pieles secas o deshidratadas. También posee un efecto calmante que reduce irritaciones y rojeces, gracias a sus propiedades antiinflamatorias.
Con el uso regular, contribuye a suavizar la textura del rostro, aportar mayor luminosidad y favorecer un tono más parejo, mejorando el aspecto general de la piel.
Cómo preparar agua de arroz en casa
Usar arroz blanco de buena calidad, el común que se compra para cocinar, sin aditivos, saborizantes ni químicos.
No sirve el arroz precocido, aromatizado ni el que viene fortificado o procesado.
Colocar el arroz crudo en un recipiente limpio.
Agregar agua filtrada o mineral hasta cubrir los granos.
Remover suavemente durante uno o dos minutos, sin romper el arroz.
Colar el líquido blanquecino y reservarlo: esa es el agua de arroz lista para usar.