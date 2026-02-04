En vivo Radio La Red
Trends
Andrea Rincón
Jey Mammon
REAVIVIÓ LA POLÉMICA

Un video compromete a Andrea Rincón y desató enorme repudio: el detalle que nadie vio

Andrea Rincón fue tendencia en las redes sociales luego de conocerse un fragmento de un video donde ella se pronuncia sobre un tema extremadamente sensible.

Un video que se viralizó en las últimas horas volvió a poner a Andrea Rincón en el centro de una fuerte polémica. El clip, que circula con fuerza en redes sociales, muestra a la actriz defendiendo públicamente a Jey Mammón y generó una nueva ola de críticas por parte de los usuarios.

El fragmento corresponde a una entrevista con Puro Show, en la que Rincón se manifestó a favor del conductor, en el marco del escándalo que explotó en 2023, cuando Lucas Benvenuto lo denunció por presuntos abusos. Si bien la causa terminó prescribiendo, el caso quedó instalado en la agenda mediática y cualquier declaración vinculada al tema sigue despertando repercusiones.

Sin embargo, lo que más impactó no fue solo su postura de respaldo, sino un detalle que muchos remarcaron al ver nuevamente el video: la manera en la que la actriz intentó contextualizar lo ocurrido, lo que para gran parte del público fue leído como una forma de relativizar la gravedad de la denuncia.

En redes sociales, el repudio no tardó en explotar. Decenas de usuarios cuestionaron a la actriz por su defensa y remarcaron que, más allá de la amistad que pueda existir, se trata de un tema extremadamente sensible. Otros incluso recordaron viejos cruces mediáticos y señalaron que este tipo de posturas reavivan discusiones que el caso había dejado abiertas.

La viralización del clip demuestra que, aunque el tiempo haya pasado y la causa ya no esté activa judicialmente, el escándalo continúa generando impacto. Y una vez más, una declaración de Andrea Rincón terminó convirtiéndose en tendencia y desatando un fuerte debate en redes.

¿Qué dijo Andrea Rincón de la causa de Lucas Benvenuto que apuntaba contra Jey Mammón?

En medio de la polémica que volvió a instalarse alrededor de Jey Mammón, Andrea Rincón sorprendió al realizar una encendida defensa del conductor y cuestionó el nivel de exposición que enfrentó tras la denuncia de Lucas Benvenuto.

En Puro Show (El Trece), la actriz aseguró que el humorista atravesó un verdadero calvario mediático y recordó que incluso debió irse del país para intentar recuperar tranquilidad. "Él no podía salir a la calle ni en España. Se fue allá para estar en paz y tenía un tipo en el avión filmando al lado. No sé si hubiese soportado lo que soportó él", expresó.

Además, Rincón deslizó que el caso tuvo un trasfondo vinculado a la envidia dentro del ambiente artístico y comparó el tratamiento mediático con otros escándalos similares. "Creo que había mucha envidia de muchos colegas, sino no se entiende el ensañamiento. A Pettinato no le hicieron lo mismo... con Jey fue tremendo. Él dio un salto heavy en su carrera y eso dio envidia, molestó", disparó, reavivando la controversia.

Se habló de
Andrea Rincón Jey Mammon
