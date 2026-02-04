Un video compromete a Andrea Rincón y desató enorme repudio: el detalle que nadie vio

La viralización del clip demuestra que, aunque el tiempo haya pasado y la causa ya no esté activa judicialmente, el escándalo continúa generando impacto. Y una vez más, una declaración de Andrea Rincón terminó convirtiéndose en tendencia y desatando un fuerte debate en redes.

¿Qué dijo Andrea Rincón de la causa de Lucas Benvenuto que apuntaba contra Jey Mammón?

En medio de la polémica que volvió a instalarse alrededor de Jey Mammón, Andrea Rincón sorprendió al realizar una encendida defensa del conductor y cuestionó el nivel de exposición que enfrentó tras la denuncia de Lucas Benvenuto.

En Puro Show (El Trece), la actriz aseguró que el humorista atravesó un verdadero calvario mediático y recordó que incluso debió irse del país para intentar recuperar tranquilidad. "Él no podía salir a la calle ni en España. Se fue allá para estar en paz y tenía un tipo en el avión filmando al lado. No sé si hubiese soportado lo que soportó él", expresó.

Además, Rincón deslizó que el caso tuvo un trasfondo vinculado a la envidia dentro del ambiente artístico y comparó el tratamiento mediático con otros escándalos similares. "Creo que había mucha envidia de muchos colegas, sino no se entiende el ensañamiento. A Pettinato no le hicieron lo mismo... con Jey fue tremendo. Él dio un salto heavy en su carrera y eso dio envidia, molestó", disparó, reavivando la controversia.