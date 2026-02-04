El calvario ofensivo de Boca: cómo están los siete delanteros lesionados

Lucas Janson también permanece en la enfermería tras sufrir un desgarro abdominal en el debut ante Riestra, partido en el que fue utilizado como centrodelantero de urgencia. Aún le restan al menos un par de semanas de recuperación.

Por su parte, Milton Giménez continúa con una pubalgia que arrastra desde el año pasado y que no le permitió entrenarse con normalidad ni hacer la pretemporada con el grupo. Actualmente sigue un tratamiento especial y no tiene fecha de regreso definida. Carlos Palacios, por su parte, sufre una sinovitis en la rodilla derecha y continúa sin entrenarse normalmente, por lo que su vuelta también es una incógnita.

Alan Velasco completa la lista principal: sufrió un esguince de rodilla en el debut ante Riestra y todavía le queda más de un mes de recuperación, un plazo similar al que necesitó el año pasado por una lesión similar en la otra pierna.

Un caso aparte es el de Ángel Romero. El paraguayo llegó libre, sin pretemporada, y aunque físicamente está bien, terminó el último partido con una sobrecarga muscular. La idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco y darle rodaje progresivo.

Con este panorama, Boca enfrenta un desafío complejo: rearmar su ataque con recursos limitados y gestionar regresos sin apurar tiempos, en un calendario que no da respiro.