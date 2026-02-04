En vivo Radio La Red
ALERTA EN EL XENEIZE

El calvario ofensivo de Boca: cómo están los siete delanteros lesionados

Confirmada la lesión del Changuito, Boca suma un nuevo problema en ataque. Entre lesiones musculares, rodillas y pubalgias, Claudio Úbeda analiza cómo rearmar al equipo.

La lesión de Exequiel Zeballos profundizó una preocupación que ya venía creciendo en Boca. El Changuito, uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel, sufrió una ruptura fibrilar y se convirtió en el séptimo delantero lesionado, un golpe fuerte para un equipo que atraviesa un momento crítico en la zona ofensiva.

El episodio se produjo durante el entrenamiento matutino en Ezeiza, cuando Zeballos no pudo completar la práctica por una molestia muscular. Los estudios confirmaron la lesión en uno de sus isquiotibiales, lo que lo dejará fuera del duelo del domingo ante Vélez y, al menos, de los próximos compromisos. Aunque todavía no hay plazos oficiales, se estima que su recuperación demandará varias semanas.

Cómo quedó la lista de delanteros lesionados de Boca

La baja de Zeballos se suma a una nómina extensa y variada, con distintos tipos de lesiones y tiempos de recuperación inciertos. Miguel Merentiel aparece como el caso más alentador: el uruguayo sufrió un desgarro en el gemelo el 18 de enero, durante un amistoso ante Olimpia, y comenzó a subir las cargas esta semana. Aún no se entrenó a la par, pero si responde bien podría ser considerado para el duelo en Liniers, justo cuando se cumplen 21 días de recuperación.

Edinson Cavani, en tanto, arrastra una lumbalgia que le impidió realizar la pretemporada. El delantero uruguayo recién esta semana empezó a realizar ejercicios de contacto y será evaluado en los próximos días. Existe la posibilidad de que integre la convocatoria, aunque todavía no está confirmado.

Lucas Janson también permanece en la enfermería tras sufrir un desgarro abdominal en el debut ante Riestra, partido en el que fue utilizado como centrodelantero de urgencia. Aún le restan al menos un par de semanas de recuperación.

Por su parte, Milton Giménez continúa con una pubalgia que arrastra desde el año pasado y que no le permitió entrenarse con normalidad ni hacer la pretemporada con el grupo. Actualmente sigue un tratamiento especial y no tiene fecha de regreso definida. Carlos Palacios, por su parte, sufre una sinovitis en la rodilla derecha y continúa sin entrenarse normalmente, por lo que su vuelta también es una incógnita.

Alan Velasco completa la lista principal: sufrió un esguince de rodilla en el debut ante Riestra y todavía le queda más de un mes de recuperación, un plazo similar al que necesitó el año pasado por una lesión similar en la otra pierna.

Un caso aparte es el de Ángel Romero. El paraguayo llegó libre, sin pretemporada, y aunque físicamente está bien, terminó el último partido con una sobrecarga muscular. La idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco y darle rodaje progresivo.

Con este panorama, Boca enfrenta un desafío complejo: rearmar su ataque con recursos limitados y gestionar regresos sin apurar tiempos, en un calendario que no da respiro.

