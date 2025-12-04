Causa Cuadernos, nueva audiencia: la fiscalía expone cómo funcionaba el presunto sistema de recaudación ilegal

La fiscalía menciona que empresas como Panedile, Faraday, Secco y JCR habrían participado de un sistema de “pagos ilegales inducidos por la expectativa cierta de beneficios”, entre ellos licitaciones favorables, aceleración de procesos administrativos o destrabes regulatorios.

En este punto, el Ministerio Público Fiscal asegura que puede conectar llamadas, movimientos financieros, visitas, adjudicaciones y encuentros registrados en la causa con decisiones estatales y con el movimiento de bolsos que quedaron registrados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

El eje: la estructura de mando y los destinos finales

Lo que buscará exponer el fiscal Carlos Stornelli es el armado conceptual que une toda la prueba recabada: la existencia de un esquema centralizado, con un “comando ejecutor”, que habría tenido como destino final un departamento ubicado en la calle Uruguay, donde vivió Cristina Kirchner; y la Quinta de Olivos, donde Daniel Muñoz , exsecretario de Néstor Kirchner, habría recibido los bolsos con dinero.

La fiscalía sostiene que Muñoz era “el receptor final de los fondos”, mientras que Cristina Kirchner era “la jefa de la asociación ilícita”. La expresidenta es la principal acusada en el juicio.

Roberto Baratta, “pieza operativa clave”

Si el tiempo de la audiencia lo permite, también se avanzará en la parte del requerimiento dedicada a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación. Según la acusación, fue “la pieza operativa clave del circuito de recaudación” y actuó como nexo permanente entre empresarios, intermediarios y funcionarios.

La fiscalía sostiene que Baratta no solo coordinaba retiros de dinero sino que administraba rutas, fechas y contactos para la recolección.

De qué trata la Causa Cuadernos

En este juicio se investigan 540 hechos de presuntos pagos ilegales de empresarios al Poder Ejecutivo para acceder a contratos de obra pública entre 2003 y 2015.

Los principales acusados son:

Cristina Fernández de Kirchner , señalada como jefa de la asociación ilícita;

, señalada como jefa de la asociación ilícita; Julio De Vido , exministro de Planificación;

, exministro de Planificación; José López , exsecretario de Obras Públicas;

, exsecretario de Obras Públicas; Roberto Baratta , exsubsecretario;

, exsubsecretario; y más de 50 empresarios de la construcción, energía y transporte.

En total, 87 personas están siendo juzgadas.

La fiscalía deberá justificar la veracidad y coherencia de los imputados colaboradores, cuyas declaraciones son cuestionadas por las defensas, y demostrar que existió un funcionamiento sistemático del circuito de recaudación descrito en los famosos cuadernos.