Marcelo Polino explicó por qué pidió que echen a Evelyn Von Brocke de APTRA: "No puede quedar así"

“Fue muy positiva porque yo la pedí, mis compañeros lo otorgaron, me escucharon y a partir de ahí me sentí más aliviado y contenido. Recibí apoyo los días anteriores también frente a todos los dichos maliciosos e injurias que recibí", comentó molesto con su colega.

Y fundamentó: "Lo quería hacer en un marco legal porque todo esto fue a partir del chat de una institución, no de una charla entre amigas, de peluquería. Subió un falso recorte de una Wikipedia falsa que decía que yo tenía 1.5 millones de dólares que había facturado en 2025".

"Es muy feo hablar de dinero sobre todo. Yo vivo solo la gente que miente, miente y algo quedará. Si matan a una pobre anciana por una pensión de 300 mil pesos, dice que yo tengo dos palos verdes en mi casa y vivo solo, imaginate cualquiere viene y me da un susto, un empujón y me termina matando”, continuó Marcelo Polino indignado.

Qué pasará con Evelyn Von Brocke tras lo expuesto por Marcelo Polino en APTRA

El periodista Marcelo Polino indicó su malestar con Evelyn Von Brocke y lo dejó en claro en una con LAM: "Esto no puede quedar así, lo plantée en la institución y escucharon mis argumentos. Me amparé en un estatuto que tenemos".

Y remarcó los pasos a seguir y plazos que cuenta APTRA para resolver el tema: "La Comisión pidió diez días para resolver respecto a lo que conté en esa reunión así que a la espera. Son diez o doce personas en la comisión, con voto individual, y cada uno votará la moción que se pidió. Yo hablé con quien tenía que hablar que es la Asociación que pertenezco hace más de 30 años, soy uno de los más antiguos".

El periodista detalló cómo lo afectó esta situación y no descartó iniciar alguna acción judicial contra Von Brocke tras la decisión que tomé la entidad que integra.

"Yo estoy muy preocupado y dolido. Me generó mucha preocupación y temor porque pasan todo el tiempo cosas entonces decir que yo tengo dos millones de dólares en la casa es un montón. Una vez resuelto lo de APTRA después veré cómo lo manejo en lo judicial. Yo trabajé con ella pero no la conozco, nunca tomé un café", finalizó Polino, muy preocupado por su seguridad.