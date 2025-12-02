Día del Médico: por qué se celebra el 3 de diciembre

Carlos Juan Finlay Barrés Carlos Juan Finlay Barrés, el hombre que inspiró el Día del Médico en América Latina.

Durante casi dos décadas, la investigación sobre la enfermedad quedó estancada hasta 1901, cuando Estados Unidos creó una comisión de expertos para estudiar y controlar la fiebre amarilla.

Los investigadores confirmaron la validez de la teoría de Finlay y comenzaron a implementar medidas de prevención y control del mosquito, estableciendo que este era el principal vector de la enfermedad.

El reconocimiento a la labor de Finlay llegó en 1955, cuando la Confederación Médica Panamericana (CMP) estableció su natalicio como Día del Médico, destacando que sus descubrimientos habían salvado miles de vidas.

Cuándo se estableció el Día del Médico en Argentina

En Argentina, la conmemoración fue adoptada en 1956 por el Colegio Médico de Córdoba, con el aval de la Confederación Médica Argentina, y finalmente fue oficializada por decreto nacional.

La fecha también fue respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), luego de una propuesta presentada por la Federación Médica Argentina a través del infectólogo Remo Bergoglio en el Congreso Panamericano de Dallas, Texas, en 1953.

Cada 3 de diciembre día sirve para reivindicar el papel de los médicos como actores esenciales de la sociedad, responsables de la prevención, el tratamiento y la promoción de la salud de la población.