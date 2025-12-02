Día del Médico: por qué se celebra el 3 de diciembre
La conmemoración, que homenajea a los profesionales de la salud, se realiza en Argentina y en varios países de América Latina.
Cada 3 de diciembre, Argentina y otros países de Latinoamérica conmemoran el Día del Médico.
Cada 3 de diciembre, Argentina y otros países de Latinoamérica conmemoran el Día del Médico, en homenaje a quienes dedican su vida al cuidado de la salud. La fecha coincide con el nacimiento de Carlos Juan Finlay Barrés, el médico cubano que se destacó por su lucha contra la fiebre amarilla.
Finlay nació el 3 de diciembre de 1833 en la ciudad de Camagüey. Hijo de un médico de origen británico, desde joven mostró un profundo interés por la medicina, lo que lo llevó a investigar una de las enfermedades más temidas de su época: la fiebre amarilla.
Entre 1865 y 1881, Finlay formuló una hipótesis revolucionaria: la fiebre amarilla se transmitía a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, y no por contacto con objetos o ropa contaminada, como sostenía la teoría dominante.
En su presentación ante la Academia de Ciencias de La Habana, describió detalladamente las características del mosquito y su papel en la propagación de la enfermedad, aportando incluso cinco casos concretos que respaldaban su propuesta. Sin embargo, su teoría fue inicialmente rechazada, ya que en esa época se creía que la fiebre amarilla se transmitía por contacto directo con enfermos o sus pertenencias.
Durante casi dos décadas, la investigación sobre la enfermedad quedó estancada hasta 1901, cuando Estados Unidos creó una comisión de expertos para estudiar y controlar la fiebre amarilla.
Los investigadores confirmaron la validez de la teoría de Finlay y comenzaron a implementar medidas de prevención y control del mosquito, estableciendo que este era el principal vector de la enfermedad.
El reconocimiento a la labor de Finlay llegó en 1955, cuando la Confederación Médica Panamericana (CMP) estableció su natalicio como Día del Médico, destacando que sus descubrimientos habían salvado miles de vidas.
Cuándo se estableció el Día del Médico en Argentina
En Argentina, la conmemoración fue adoptada en 1956 por el Colegio Médico de Córdoba, con el aval de la Confederación Médica Argentina, y finalmente fue oficializada por decreto nacional.
La fecha también fue respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), luego de una propuesta presentada por la Federación Médica Argentina a través del infectólogo Remo Bergoglio en el Congreso Panamericano de Dallas, Texas, en 1953.
Cada 3 de diciembre día sirve para reivindicar el papel de los médicos como actores esenciales de la sociedad, responsables de la prevención, el tratamiento y la promoción de la salud de la población.