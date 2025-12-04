La reacción de Martita Fort tras el nacimiento del hijo de Rocío Marengo y Eduardo: "Vas a ser la..."

Marta Fort

Cómo fue la presentación de Isidro, el hijo Rocío Marengo y Eduardo Fort

Este miércoles 3 de diciembre, Rocío Marengo y Eduardo Fort presentaron a su hijo Isidro con un emotivo video en redes sociales.

“¡Estamos muy felices! ¡Bienvenido bebito!”, escribieron en un posteo de Instagram para luego dar detalles de la llegada de su primer hijo.

“Isidro Fort Marengo nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg”, reveló la flamante mamá.

Luego, aprovechó para agradecer todos los mensajes de amor y cariño. “Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico”, indicó.

Por último, también dio las gracias al equipo de profesionales: “No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco. Rey la rompes toda. A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio... y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo. Son enormes”.

El posteo no pasó inadvertido entre los millones de seguidores de la artista que reaccionaron con tiernos mensajes de cariño para toda la familia. “¡Todas las bendiciones Ro y Edu! ¡Bienvenido Isidro hermoso!”, “Qué hermoso. Bendiciones”, “Vas a ser la mejor mamá”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.