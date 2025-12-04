En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

No es AUH ni la Libreta de ANSES: cómo cobrar los $85.000 por hijo antes de que termine 2025

Con trámite 100% online y plazo hasta fin de año, ANSES confirma un refuerzo clave para millones de familias. El paso a paso.

Ayuda Escolar ANSES: cómo cobrar los $85.000 por hijo antes de que termine 2025

Ayuda Escolar ANSES: cómo cobrar los $85.000 por hijo antes de que termine 2025

En medio de un cierre de año marcado por gastos extraordinarios, útiles, uniformes y el anticipo del próximo ciclo lectivo, la Ayuda Escolar ANSES vuelve a ser una de las prestaciones más consultadas por las familias argentinas. Para diciembre de 2025, el organismo previsional confirmó que se mantiene el monto unificado de $85.000 por hijo, tanto para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como de la Asignación Familiar.

Leé también Pocos lo saben: ANSES paga más de $575.000 a este grupo en diciembre
Pocos lo saben: ANSES paga más de $575.000 a este grupo en diciembre

Se trata de un refuerzo clave que alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años, siempre que asistan a establecimientos educativos reconocidos. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que cuenten con escolaridad o apoyo pedagógico certificado.

A diferencia de otras prestaciones que tuvieron actualizaciones a lo largo del año, la Ayuda Escolar mantiene en diciembre los valores definidos en marzo de 2025, sumados al refuerzo extraordinario dispuesto por el Gobierno para garantizar un monto igual en todas las provincias.

Desde ANSES recordaron que el beneficio puede cobrarse incluso si no se recibió a principio de año, siempre que el titular presente el certificado escolar antes del cierre del plazo, que vence el 31 de diciembre de 2025.

Un pago unificado que llega a todo el país

El monto final de $85.000 por hijo surge de la combinación entre los valores base fijados por la Resolución ANSES 297/25 y el refuerzo otorgado por el Decreto 63/25, que permitió equiparar el beneficio en todas las regiones del país.

Estos fueron los valores base definidos por zona:

  • Valor general: $42.039

  • Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y partes de Mendoza, Salta y Formosa): $56.075

  • Zona 2 (Chubut): $70.135

  • Zona 3 (Catamarca, Jujuy y Salta en zonas mineras o de baja densidad): $83.797

  • Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797

AYUDA ESCOLAR DE ANSES.jpg
AUH ANSES: paso a paso para reclamar el bono escolar de $85.000

AUH ANSES: paso a paso para reclamar el bono escolar de $85.000

A estos montos se les sumó un refuerzo extraordinario diferencial por zona, que permitió alcanzar el importe final unificado:

  • Refuerzo valor general: $41.961

  • Zona 1: $28.925

  • Zona 2: $14.865

  • Zona 3: $1.203

  • Zona 4: $1.023

De esta manera, sin importar en qué provincia viva la familia, el pago de la Ayuda Escolar llega en diciembre a $85.000 por cada hijo.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar en diciembre

El beneficio alcanza a dos grandes universos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Trabajadores en relación de dependencia que cobran Asignación Familiar por Hijo

  • Monotributistas en las categorías habilitadas

  • Titulares de pensiones no contributivas con hijos a cargo

En todos los casos, el requisito central es la presentación obligatoria del certificado de escolaridad, sin excepción.

Además, se ratifica que:

  • El beneficio se paga por cada hijo en edad escolar.

  • No hay tope de edad para hijos con discapacidad, siempre que se acredite la escolaridad o tratamiento.

  • Puede cobrarse incluso si no se percibió en marzo, siempre que se realice el trámite antes del cierre del año.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar paso a paso desde Mi ANSES

ANSES reiteró que el único canal habilitado para presentar el certificado es digital, a través de Mi ANSES, ya sea desde la web o la app oficial.

El paso a paso es el siguiente:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir a la opción “Hijos” y seleccionar “Presentar Certificado Escolar”.

  • Generar el formulario por cada hijo, descargarlo e imprimirlo.

  • Llevarlo a la escuela para que sea completado, firmado y sellado.

  • Volver a Mi ANSES y subir la foto del certificado firmado.

Una vez finalizado el trámite, el organismo demora entre 60 y 90 días en acreditar el pago, por lo que quienes lo carguen en los primeros días de diciembre podrían cobrar antes de fin de año o, como máximo, en los primeros meses de 2026.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar el certificado

El plazo final vence el 31 de diciembre de 2025. Es decir, queda un margen limitado para quienes todavía no realizaron el trámite.

Desde el organismo recomiendan no dejarlo para último momento, ya que:

  • Puede haber demoras en la carga.

  • Si el certificado está mal subido, el trámite queda rechazado.

  • Y si se pasa el plazo, se pierde el derecho al cobro del período.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES Ayuda escolar
Notas relacionadas
La ayuda fundamental que ANSES lleva a $340.000 en diciembre: quiénes pueden acceder
ANSES: confirman los motivos de las bajas de AUH para diciembre
ANSES adelanta jubilaciones, AUH y Tarjeta Alimentar por las Fiestas

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar