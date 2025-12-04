No es AUH ni la Libreta de ANSES: cómo cobrar los $85.000 por hijo antes de que termine 2025
Con trámite 100% online y plazo hasta fin de año, ANSES confirma un refuerzo clave para millones de familias. El paso a paso.
Ayuda Escolar ANSES: cómo cobrar los $85.000 por hijo antes de que termine 2025
En medio de un cierre de año marcado por gastos extraordinarios, útiles, uniformes y el anticipo del próximo ciclo lectivo, la Ayuda Escolar ANSES vuelve a ser una de las prestaciones más consultadas por las familias argentinas. Para diciembre de 2025, el organismo previsional confirmó que se mantiene el monto unificado de $85.000 por hijo, tanto para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como de la Asignación Familiar.
Se trata de un refuerzo clave que alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años, siempre que asistan a establecimientos educativos reconocidos. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que cuenten con escolaridad o apoyo pedagógico certificado.
A diferencia de otras prestaciones que tuvieron actualizaciones a lo largo del año, la Ayuda Escolar mantiene en diciembre los valores definidos en marzo de 2025, sumados al refuerzo extraordinario dispuesto por el Gobierno para garantizar un monto igual en todas las provincias.
Desde ANSES recordaron que el beneficio puede cobrarse incluso si no se recibió a principio de año, siempre que el titular presente el certificado escolar antes del cierre del plazo, que vence el 31 de diciembre de 2025.
Un pago unificado que llega a todo el país
El monto final de $85.000 por hijo surge de la combinación entre los valores base fijados por la Resolución ANSES 297/25 y el refuerzo otorgado por el Decreto 63/25, que permitió equiparar el beneficio en todas las regiones del país.
Estos fueron los valores base definidos por zona:
Valor general: $42.039
Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y partes de Mendoza, Salta y Formosa): $56.075
Zona 2 (Chubut): $70.135
Zona 3 (Catamarca, Jujuy y Salta en zonas mineras o de baja densidad): $83.797
Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797
A estos montos se les sumó un refuerzo extraordinario diferencial por zona, que permitió alcanzar el importe final unificado:
Refuerzo valor general: $41.961
Zona 1: $28.925
Zona 2: $14.865
Zona 3: $1.203
Zona 4: $1.023
De esta manera, sin importar en qué provincia viva la familia, el pago de la Ayuda Escolar llega en diciembre a $85.000 por cada hijo.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar en diciembre
El beneficio alcanza a dos grandes universos:
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
Trabajadores en relación de dependencia que cobran Asignación Familiar por Hijo
Monotributistas en las categorías habilitadas
Titulares de pensiones no contributivas con hijos a cargo
En todos los casos, el requisito central es la presentación obligatoria del certificado de escolaridad, sin excepción.
Además, se ratifica que:
El beneficio se paga por cada hijo en edad escolar.
No hay tope de edad para hijos con discapacidad, siempre que se acredite la escolaridad o tratamiento.
Puede cobrarse incluso si no se percibió en marzo, siempre que se realice el trámite antes del cierre del año.
Cómo tramitar la Ayuda Escolar paso a paso desde Mi ANSES
ANSES reiteró que el único canal habilitado para presentar el certificado es digital, a través de Mi ANSES, ya sea desde la web o la app oficial.
El paso a paso es el siguiente:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir a la opción “Hijos” y seleccionar “Presentar Certificado Escolar”.
Generar el formulario por cada hijo, descargarlo e imprimirlo.
Llevarlo a la escuela para que sea completado, firmado y sellado.
Volver a Mi ANSES y subir la foto del certificado firmado.
Una vez finalizado el trámite, el organismo demora entre 60 y 90 días en acreditar el pago, por lo que quienes lo carguen en los primeros días de diciembre podrían cobrar antes de fin de año o, como máximo, en los primeros meses de 2026.
Hasta cuándo hay tiempo para presentar el certificado
El plazo final vence el 31 de diciembre de 2025. Es decir, queda un margen limitado para quienes todavía no realizaron el trámite.
Desde el organismo recomiendan no dejarlo para último momento, ya que:
Puede haber demoras en la carga.
Si el certificado está mal subido, el trámite queda rechazado.
Y si se pasa el plazo, se pierde el derecho al cobro del período.