No es AUH ni la Libreta de ANSES: cómo cobrar los $85.000 por hijo antes de que termine 2025

Un pago unificado que llega a todo el país

El monto final de $85.000 por hijo surge de la combinación entre los valores base fijados por la Resolución ANSES 297/25 y el refuerzo otorgado por el Decreto 63/25, que permitió equiparar el beneficio en todas las regiones del país.

Estos fueron los valores base definidos por zona:

Valor general: $42.039

Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y partes de Mendoza, Salta y Formosa): $56.075

Zona 2 (Chubut): $70.135

Zona 3 (Catamarca, Jujuy y Salta en zonas mineras o de baja densidad): $83.797

Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797

AYUDA ESCOLAR DE ANSES.jpg AUH ANSES: paso a paso para reclamar el bono escolar de $85.000

A estos montos se les sumó un refuerzo extraordinario diferencial por zona, que permitió alcanzar el importe final unificado:

Refuerzo valor general: $41.961

Zona 1: $28.925

Zona 2: $14.865

Zona 3: $1.203

Zona 4: $1.023

De esta manera, sin importar en qué provincia viva la familia, el pago de la Ayuda Escolar llega en diciembre a $85.000 por cada hijo.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar en diciembre

El beneficio alcanza a dos grandes universos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Trabajadores en relación de dependencia que cobran Asignación Familiar por Hijo

Monotributistas en las categorías habilitadas

Titulares de pensiones no contributivas con hijos a cargo

En todos los casos, el requisito central es la presentación obligatoria del certificado de escolaridad, sin excepción.

Además, se ratifica que:

El beneficio se paga por cada hijo en edad escolar .

No hay tope de edad para hijos con discapacidad , siempre que se acredite la escolaridad o tratamiento.

Puede cobrarse incluso si no se percibió en marzo, siempre que se realice el trámite antes del cierre del año.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar paso a paso desde Mi ANSES

ANSES reiteró que el único canal habilitado para presentar el certificado es digital, a través de Mi ANSES, ya sea desde la web o la app oficial.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la opción “Hijos” y seleccionar “Presentar Certificado Escolar” .

Generar el formulario por cada hijo , descargarlo e imprimirlo.

Llevarlo a la escuela para que sea completado, firmado y sellado .

Volver a Mi ANSES y subir la foto del certificado firmado.

Una vez finalizado el trámite, el organismo demora entre 60 y 90 días en acreditar el pago, por lo que quienes lo carguen en los primeros días de diciembre podrían cobrar antes de fin de año o, como máximo, en los primeros meses de 2026.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar el certificado

El plazo final vence el 31 de diciembre de 2025. Es decir, queda un margen limitado para quienes todavía no realizaron el trámite.

Desde el organismo recomiendan no dejarlo para último momento, ya que: