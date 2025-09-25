En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Comercio
Supermercados
Efeméride

Día del Empleado de Comercio: cuándo cerrarán supermercados y shoppings por el feriado de septiembre

Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) y las cámaras empresariales recomiendan planificar las compras con anticipación, ante el feriado previsto en la actividad comercial.

Día del Empleado de Comercio: cuándo cerrarán supermercados y shoppings por el feriado de septiembre.

Día del Empleado de Comercio: cuándo cerrarán supermercados y shoppings por el feriado de septiembre.

Este viernes 26 de septiembre se conmemora el Día del Empleado de Comercio, fecha en la que supermercados y shoppings, entre otros rubros comerciales, suelen cesar sus actividades. Sin embargo, pese a que la efeméride permanecerá inamovible, el descanso para los trabajadores se trasladará: será el próximo lunes 29.

Leé también El Gobierno confirmó finalmente si el viernes 10 de octubre es feriado o día no laborable
Qué pasará el viernes 10 de octubre: ¿feriado o día no laborable? (Foto: A24.com).

Tras una reunión con las cámaras comerciales, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmó el acuerdo junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), garantizando que los trabajadores puedan disfrutar de un fin de semana largo de tres días consecutivos.

La jornada del Día del Empleado de Comercio fue establecida en 2009 mediante la Ley 26.541 y está contemplada en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Reconoce la labor de uno de los sectores con mayor cantidad de empleados en el país y conmemora la creación de la FAECyS en 1945.De esta forma, los trabajadores del sector no están obligados a trabajar y, en caso de hacerlo, el empleador deberá abonar el doble de su salario habitual, como corresponde a un feriado nacional.

Comercios que permanecerán cerrados el lunes 29 de septiembre

shopping patio bullrich.jpg

El próximo lunes, supermercados, hipermercados, mayoristas, shoppings y grandes tiendas permanecerán cerrados, lo que provocará una interrupción generalizada en la actividad comercial a gran escala. Por su parte, los negocios pequeños, generalmente atendidos por sus propios dueños, podrán funcionar con normalidad si deciden no adherir al feriado.

En ese marco, desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) y las cámaras empresariales señalaron que la medida impactará en la rutina habitual de los consumidores. Por este motivo, se recomienda planificar las compras con anticipación, ya que la mayoría de los grandes comercios permanecerá cerrada y solo algunos locales barriales podrían atender de manera excepcional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Comercio Supermercados Shoppings Septiembre
Notas relacionadas
CONFIRMADO: anunciaron otro FERIADO para noviembre y hay nuevo FINDE XXL
Netflix: la nueva serie del creador de Peaky Blinders acaba de estrenarse y solo tiene 8 episodios
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 21 × 21 + 21 × 2 - (21 + 21)

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar