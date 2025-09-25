Día del Empleado de Comercio: cuándo cerrarán supermercados y shoppings por el feriado de septiembre.

El próximo lunes, supermercados, hipermercados, mayoristas, shoppings y grandes tiendas permanecerán cerrados, lo que provocará una interrupción generalizada en la actividad comercial a gran escala. Por su parte, los negocios pequeños, generalmente atendidos por sus propios dueños, podrán funcionar con normalidad si deciden no adherir al feriado.

En ese marco, desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) y las cámaras empresariales señalaron que la medida impactará en la rutina habitual de los consumidores. Por este motivo, se recomienda planificar las compras con anticipación, ya que la mayoría de los grandes comercios permanecerá cerrada y solo algunos locales barriales podrían atender de manera excepcional.