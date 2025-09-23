En vivo Radio La Red
CONFIRMADO: anunciaron otro FERIADO para noviembre y hay nuevo FINDE XXL

El Gobierno confirmó un nuevo feriado con fines turísticos que, sumado otro, genera un fin de semana XXL de cuatro días. ¿Cuándo será?

El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 614/2025 cambios clave en el calendario de feriados nacionales, que permitirán un nuevo fin de semana extralargo en noviembre. La medida incluye el traslado del Día de la Soberanía Nacional, originalmente el 20, al lunes 24, y la incorporación de un feriado no laborable con fines turísticos el viernes 21.

El Gobierno confirmó si se traslada el feriado y qué sucederá con las clases el 21 de septiembre (Foto: archivo).

Según explicó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, la decisión busca desestacionalizar la actividad turística y activar las economías regionales de todo el país, siguiendo la misma estrategia aplicada para el adelanto del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural en octubre.

Feriado turístico: qué significa y cómo funciona

El viernes 21 de noviembre será un feriado con fines turísticos, contemplado por la Ley 27.399, que permite al Poder Ejecutivo establecer hasta tres de estas jornadas por año. Estas fechas no conmemoran una efeméride tradicional, sino que buscan fomentar la actividad turística y generar fines de semana largos estratégicos.

Con el traslado del Día de la Soberanía Nacional al lunes 24, se crea un descanso de cuatro días consecutivos: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre. Este mecanismo se basa en el Decreto 614/2025, que autoriza trasladar feriados nacionales que caen en fin de semana al lunes siguiente o al viernes anterior, asegurando que no pierdan su efecto dinamizador.

Impacto en el sector turístico

La creación de fines de semana largos tiene un efecto directo en el consumo en destinos locales y en la planificación de vacaciones para trabajadores y empresas. Según Scioli, esta estrategia es “crucial para la industria turística” ya que permite potenciar la ocupación y el movimiento económico en todo el país.

Calendario de feriados nacionales restantes en 2025

Tras los cambios, las fechas clave para planificar escapadas o descansos son:

  • 10 al 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado del domingo 12 al viernes 10).

  • 21 al 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional.

  • 6 al 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

  • 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible.

Además, se mantienen los feriados religiosos no laborables para comunidades específicas y otras fechas conmemorativas provinciales o municipales.

Feriado_A24

Feriado viernes 12 de septiembre con tres días de descanso

Miles de trabajadores en Argentina podrán disfrutar de un nuevo feriado regional el viernes 12 de septiembre, ideal para aprovechar un mini fin de semana antes de los últimos descansos largos del año. Este asueto se suma a los recientes feriados nacionales, como los tres días de descanso por el Paso a la Inmortalidad de San Martín en agosto.

El feriado del 12 de septiembre no es de alcance nacional, sino que se aplica en localidades específicas por celebraciones locales:

  • Neuquén (capital de la provincia homónima): por su aniversario fundacional y fiestas patronales.

  • Baigorra y Viamonte (Provincia de Buenos Aires): también celebran su aniversario.

En estas ciudades, el cese de actividades afecta al sector público, mientras que en el sector privado es opcional, dependiendo del permiso de los empleadores.

Durante el fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se realizarán diferentes actividades culturales, artísticas y religiosas para conmemorar la fundación de estas localidades.

Quiénes tendrán feriado el 12 de septiembre

El feriado alcanza principalmente a:

  • Trabajadores del sector público en las localidades mencionadas.

  • Sector privado: no obligatorio, sujeto a autorización de empleadores.

Se trata de un descanso que permite a los vecinos realizar actividades recreativas, culturales y turísticas en su región, anticipando un fin de semana largo local antes de los feriados nacionales.

