Actualidad
Feriado
octubre
Calendario

El Gobierno confirmó finalmente si el viernes 10 de octubre es feriado o día no laborable

La medida quedó plasmada a través de la resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre. Conocé todos los detalles.

Qué pasará el viernes 10 de octubre: ¿feriado o día no laborable? (Foto: A24.com).

Leé también CONFIRMADO: el FERIADO que nadie esperaba y un nuevo FINDE XL
CONFIRMADO: el FERIADO que nadie esperaba y un nuevo FINDE XL

La medida se enmarca en el Decreto 614/2025, que autoriza a la Jefatura de Gabinete a mover los feriados trasladables que coinciden con sábado o domingo. El objetivo, según explicaron, es impulsar el turismo interno, el consumo y la actividad gastronómica y comercial.

De esta manera, el viernes 10 de octubre será feriado nacional en toda la Argentina.

Viernes 10 de octubre: ¿es feriado o día no laborable?

La resolución oficial es clara: el viernes 10 de octubre es feriado y no un día no laborable. La diferencia no es menor, ya que en los feriados rigen normas específicas sobre descanso obligatorio y pago en caso de trabajar.

Cómo se paga si se trabaja el viernes 10 de octubre

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los feriados nacionales se rigen bajo las mismas condiciones que el descanso dominical.

Esto implica que:

  • Si el trabajador no presta servicios, cobra su salario habitual como si hubiese trabajado.

  • Si el trabajador debe cumplir tareas en esa jornada, tiene derecho a recibir el doble de su salario diario habitual.

En este punto, la decisión de convocar o no a los empleados corresponde al empleador, salvo casos de actividades exceptuadas.

feriado diciembre.jpg

El próximo fin de semana largo en Argentina

Con este traslado, el fin de semana largo será del viernes 10 al domingo 12 de octubre, en conmemoración por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (anteriormente conocido como Día de la Raza).

Se espera que miles de turistas viajen hacia destinos como:

  • Cataratas del Iguazú

  • Patagonia

  • Costa Atlántica

  • Ciudades serranas y escapadas cortas

El impacto en hotelería, gastronomía y transporte promete ser significativo, de acuerdo con estimaciones del sector turístico.

Qué feriados y fines de semana largos quedan en 2025

Luego del puente de octubre, el calendario oficial de feriados aún contempla varias fechas clave hasta fin de año:

  • Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional.

  • Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

  • Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.

Estos descansos completan el calendario 2025 y serán clave para el movimiento turístico en la última parte del año.

