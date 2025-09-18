El Gobierno confirmó finalmente si el viernes 10 de octubre es feriado o día no laborable

Cómo se paga si se trabaja el viernes 10 de octubre

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los feriados nacionales se rigen bajo las mismas condiciones que el descanso dominical.

Esto implica que:

Si el trabajador no presta servicios , cobra su salario habitual como si hubiese trabajado.

Si el trabajador debe cumplir tareas en esa jornada, tiene derecho a recibir el doble de su salario diario habitual.

En este punto, la decisión de convocar o no a los empleados corresponde al empleador, salvo casos de actividades exceptuadas.

feriado diciembre.jpg

El próximo fin de semana largo en Argentina

Con este traslado, el fin de semana largo será del viernes 10 al domingo 12 de octubre, en conmemoración por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (anteriormente conocido como Día de la Raza).

Se espera que miles de turistas viajen hacia destinos como:

Cataratas del Iguazú

Patagonia

Costa Atlántica

Ciudades serranas y escapadas cortas

El impacto en hotelería, gastronomía y transporte promete ser significativo, de acuerdo con estimaciones del sector turístico.

Qué feriados y fines de semana largos quedan en 2025

Luego del puente de octubre, el calendario oficial de feriados aún contempla varias fechas clave hasta fin de año:

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional .

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María .

Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.

Estos descansos completan el calendario 2025 y serán clave para el movimiento turístico en la última parte del año.