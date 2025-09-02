En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Día
Septiembre
Efeméride

Día del Ferretero: ¿por qué se celebra el 3 de septiembre en Argentina?

La fecha homenajea a quienes proveen y asesoran sobre materiales esenciales para la construcción, reparación y mantenimiento de hogares y comercios.

Día del Ferretero en Argentina: Ricardo Darín encarnó esta profesión en la película Un cuento chino.

Día del Ferretero en Argentina: Ricardo Darín encarnó esta profesión en la película Un cuento chino.

El Día del Ferretero se conmemora cada 3 de septiembre para reconocer la labor de quienes asesoran y suministran materiales fundamentales para la construcción, reparación y mantenimiento de hogares y comercios.

Leé también Anuncio oficial: qué sucederá con los feriados que caen los sábados o domingos en Argentina
Anuncio oficial: qué sucederá con los feriados que caen los sábados o domingo en Argentina. (Foto: archivo)

La fecha histórica remite a la creación, en 1905, de la Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Bazares, cuyo objetivo fue unir a los integrantes del sector y garantizar un servicio de calidad.

En 1933, la asociación inauguró su primera sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, con el tiempo, expandió su presencia a ciudades como Ramos Mejía, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata y San Juan. En 1997, adoptó el nombre de Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Cafara), consolidándose como referente del rubro.

En un sector que evoluciona constantemente, el conocimiento técnico resulta fundamental. Los trabajadores de ferreterías deben conocer cada producto, su uso correcto y orientar adecuadamente a los clientes, quienes a menudo llegan pidiendo “el cosito” o “el coso” sin conocer su nombre exacto, confiando en que el personal pueda identificarlo y ofrecer la solución correcta.

El día que Darín encarnó a un ferretero y sus inolvidables escenas

En Un cuento chino (2011), Ricardo Darín interpretó a Roberto, un ferretero meticuloso y algo gruñón. Entre las escenas más recordadas y desopilantes, el personaje tuvo una acalorada charla telefónica con un proveedor por una entrega de tornillos incompleta. Otra, inolvidable, mostró cómo lidió con un cliente problemático, al que finalmente echó del negocio en su tercera visita.

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Día Septiembre Argentina Hacks
Notas relacionadas
Feriado del 12 de octubre: confirmaron a qué día se pasará y cuándo es el próximo finde largo
Día del Ferrocarril: ¿por qué se celebra el 30 de agosto en Argentina?
Día del Ferrocarril: ¿por qué se celebra el 30 de agosto en Argentina?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar