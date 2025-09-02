Día del Ferretero: ¿por qué se celebra el 3 de septiembre en Argentina?

El día que Darín encarnó a un ferretero y sus inolvidables escenas

En Un cuento chino (2011), Ricardo Darín interpretó a Roberto, un ferretero meticuloso y algo gruñón. Entre las escenas más recordadas y desopilantes, el personaje tuvo una acalorada charla telefónica con un proveedor por una entrega de tornillos incompleta. Otra, inolvidable, mostró cómo lidió con un cliente problemático, al que finalmente echó del negocio en su tercera visita.