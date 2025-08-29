En vivo Radio La Red
Día del Ferrocarril: ¿por qué se celebra el 30 de agosto en Argentina?

La fecha recuerda la apertura formal de su primera línea ferroviaria, un hecho histórico que revolucionó el transporte nacional.

El 30 de agosto se celebra el Día del Ferrocarril en Argentina, en homenaje a la inauguración oficial de la primera línea ferroviaria nacional en 1857, un avance histórico que marcó el comienzo de una nueva era en el transporte del país.

El 30 de agosto se conmemora en Argentina el Día del Ferrocarril, fecha que recuerda la apertura formal de la primera línea ferroviaria nacional en 1857. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa en el transporte del país, un día después del viaje inaugural que tuvo lugar el 29 de agosto. Ese día, la locomotora británica “La Porteña” recorrió 10 kilómetros entre la Estación del Parque (hoy Plaza Lavalle) y la estación San José de Flores, en un trayecto de 35 minutos y a una velocidad máxima de 20 km/h.

Este jueves 28 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Ancianidad

Construida en Gran Bretaña y llegada a Argentina en 1856, “La Porteña” pertenecía a la Sociedad Camino de Hierro del Ferrocarril Oeste. Contaba con cuatro coches de madera iluminados con lámparas de aceite y capacidad para 30 pasajeros cada uno, además de doce vagones de carga con capacidad para 60 toneladas.

El proyecto fue liderado por los hermanos Juan y Thomas Allen y el ingeniero Guillermo Brogge, con la participación de 160 obreros británicos especializados. En su primer año, “La Porteña” transportó más de 56.000 pasajeros y movilizó más de 2 mil toneladas de carga.

la-porteña

Tras más de tres décadas de servicio, la locomotora fue retirada, pero su legado se conserva en el Museo de Transportes del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en Luján.

Este hito histórico tuvo lugar en un contexto de fuertes tensiones políticas y sociales en Argentina durante la década de 1850, tras la caída de Juan Manuel de Rosas. Buenos Aires enfrentaba un conflicto con la Confederación Argentina que duró casi diez años. En medio de esta situación, el gobernador Pastor Obligado impulsó reformas para modernizar la ciudad y la provincia, transformándola en un centro urbano en crecimiento y promoviendo proyectos como el ferrocarril, símbolo de progreso y desarrollo económico.

A partir de aquella primera línea ferroviaria, la red argentina se expandió con el tiempo hasta convertirse en un pilar fundamental del transporte nacional. Actualmente, para el servicio de corta distancia operan seis líneas principales en Buenos Aires: Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y el Tren de la Costa, muchas de ellas con ramales que conectan distintos puntos de la provincia.

tren-la-porteña

En cuanto a los servicios de larga distancia, existen ocho líneas que parten desde Buenos Aires hacia destinos como Mar del Plata, Córdoba, Junín y Tucumán, entre otros. Además, el sistema cuenta con siete rutas regionales que conectan zonas como La Banda-Fernández, Neuquén, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Chaco y Rosario-Cañada de Gómez.

El ferrocarril no solo revolucionó el transporte, sino que fue clave para el crecimiento económico y la integración nacional, ayudando a posicionar a Argentina como uno de los países más desarrollados de Sudamérica en esa época.

