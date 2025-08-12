Día del Niño: juegos y juguetes que marcaron la infancia en los 80 y 90 en Argentina

Tortugas ninjas

Inspirados en la serie animada que arrasó en los 90, Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Rafael llegaron a las jugueterías en forma de figuras articuladas que permitían recrear sus batallas contra villanos como Destructor, Bebop y Rocksteady. Venían acompañadas de sus armas características y, en algunos casos, con vehículos y escenarios. Eran un éxito en cumpleaños y colecciones, y muchos chicos intentaban reunir a los cuatro hermanos mutantes para tener el equipo completo

Superamigos

Inspirados en la famosa serie animada de DC Comics que unía a héroes como Superman, Batman, Mujer Maravilla, Robin, Linterna Verde, Flash y Aquaman, entre otros, los muñecos de los Superamigos fueron un éxito entre los chicos de los 80 y 90.

My Pequeño Pony

Lanzados por Hasbro en 1983 en Estados Unidos y llegados a la Argentina a mediados de los 80, estos coloridos caballitos de plástico con largas crines y colas para peinar se convirtieron en un éxito inmediato. Cada pony tenía un color, un símbolo distintivo en su flanco, llamado cutie mark, y venía con accesorios como cepillos o peines. Fueron especialmente populares entre las niñas, que los intercambiaban o coleccionaban tratando de completar la serie. Con los años, la marca tuvo varias reediciones y adaptaciones en series animadas, pero los modelos originales siguen siendo muy valorados por coleccionistas.

Resorte Mágico

Este clásico juguete de metal en forma de espiral conquistó a chicos y grandes con su capacidad para “bajar” escaleras o deslizarse de una mano a otra de forma hipnótica. Popular en los 80 y 90, el Resorte Mágico era simple pero fascinante, y estimulaba la curiosidad y la coordinación motriz. Más allá de su sencillez, se convirtió en un objeto de entretenimiento eterno que aún hoy sigue presente en muchas casas y colecciones.

Anteojos Spytech

Estos anteojos con diseño futurista se volvieron un clásico de los juguetes “espía” de los años 90. Incorporaban pequeños espejos o prismas que permitían ver detrás sin girar la cabeza, una función que hacía que los chicos se sintieran auténticos agentes secretos durante sus aventuras imaginarias. Muchas veces venían acompañados de accesorios como walkie-talkies o gadgets para completar el kit del espía. Los Spytech marcaron tendencia y aún hoy despiertan nostalgia en quienes los usaron durante su infancia.

Rompe Hielo

Este divertido juego de mesa fue un clásico en muchos hogares durante los 80 y 90. Consistía en una base con bloques de “hielo” de plástico que los jugadores debían ir retirando con un pequeño martillo sin que el osito que estaba arriba se cayera.

Pizarra Mágica

Un clásico de los 80 y 90 que permitía a los chicos dibujar, borrar y volver a crear sin usar papel ni tinta. Con su superficie sensible y un lápiz especial, la Pizarra Mágica ofrecía horas de entretenimiento y creatividad portátil, perfecta para llevar a la escuela o usar en casa. Su fácil manejo y la posibilidad de borrar con solo deslizar una barra la convirtieron en un juguete muy valorado por grandes y chicos, que disfrutaban dejando volar su imaginación sin límites.

Transformers

Estos juguetes llegaron a la Argentina en los 80 y rápidamente se convirtieron en un fenómeno. Los Transformers son robots que se transforman en vehículos, animales o armas, lo que permitía a los chicos jugar con dos juguetes en uno. Con personajes icónicos como Optimus Prime y Megatron, la línea tuvo también una exitosa serie animada que potenció su popularidad.

Game Boy

Lanzada por Nintendo en 1989, esta consola portátil revolucionó el mundo de los videojuegos al permitir jugar en cualquier lugar. Con su diseño compacto, pantalla monocromática y cartuchos intercambiables, ofrecía títulos icónicos como Tetris, Super Mario Land y Pokémon. Fue un éxito inmediato y marcó a toda una generación de jugadores, que pasaban horas intentando superar niveles en viajes, recreos o en casa. La Game Boy tuvo varias versiones mejoradas en los años siguientes, y hoy sus modelos originales son objetos de culto para coleccionistas y fanáticos del retro gaming.

Family Game

Si bien los videojuegos empezaron a popularizarse en los años 80, el Family Game fue durante los 90 cuando se ganó un lugar especial en la infancia de muchos chicos argentinos. Esta consola electrónica portátil, con pantalla monocromática, ofrecía juegos sencillos tipo arcade, entre ellos Tetris, carreras, disparos y versiones similares a Super Mario Bros

El llavero de Jaimito

Este particular llavero fue un éxito entre los chicos de los 90 por su originalidad y picardía. Al apretar sus cuatro botones, el dispositivo reproducía frases clásicas de Jaimito, algunas con palabrotas como “goma”, “no jodás”, “forro” y “anda a cag...”, que invitaban a las travesuras y hacían reír a grandes y chicos.

Thundercats

Basados en la popular serie animada de los 80, los muñecos de los Thundercats fueron un éxito rotundo en Argentina. Personajes como León-O, Panthro, Cheetara y Mumm-Ra llegaron en figuras articuladas que permitían recrear las épicas batallas entre los héroes felinos y sus enemigos en el planeta Thundera

Tiki-Taka

Consistía en dos pelotitas unidas por una cuerda y un mango para sostenerlas. El objetivo era girarlas para que subieran y bajaran al compás, desarrollando coordinación y paciencia. Aunque parecía sencillo, dominar el movimiento podía ser todo un desafío, y por eso muchos niños pasaban horas intentando perfeccionarlo. El Tiki Taka fue uno de esos juguetes que, a pesar del paso del tiempo, siguió presente en la memoria de varias generaciones.

¿Quién es Quién?

Este juego de mesa llegó a ser un clásico en los 90, ideal para jugar en familia o con amigos. Consiste en que cada jugador tiene un tablero con una serie de personajes con rasgos distintos, y debe adivinar cuál personaje eligió el oponente haciendo preguntas de sí o no para descartar opciones. Su dinámica simple y entretenida fomentaba la lógica y la deducción, y generaba mucha diversión y competencia amistosa. Hasta hoy, sigue siendo un juego que no pasa de moda y se consigue en diferentes versiones.

Pulgas Locas

Fue un juego de mesa muy popular que combinaba destreza y rapidez. Contaba con una figura de un personaje acostado en una cama, donde un mecanismo eléctrico alimentado por pilas hacía saltar unas pequeñas “pulgas” de colores. El objetivo era atraparlas con una pinza del mismo color antes de que se escaparan de la cama. Era un desafío divertido que mantenía a grandes y chicos atentos y con reflejos al máximo.

Tamagotchi

Lanzado en 1996 en Japón, este pequeño dispositivo electrónico con forma de huevo se convirtió rápidamente en una sensación mundial. En su pantalla LCD, los niños podían criar una mascota virtual que necesitaba ser alimentada, cuidada y entretenida para no “morir”. Su éxito fue tal que muchos lo llevaban al colegio y lo revisaban cada pocos minutos para atender las demandas de su criatura digital.