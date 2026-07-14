Día de la Virgen del Carmen: por qué se celebra el 16 de julio y qué simboliza el escapulario

Hacia finales del siglo XII, el monte fue habitado por un grupo de eremitas cristianos que dio origen a la Orden de los Carmelitas, una comunidad religiosa dedicada a la oración, la contemplación y el servicio. En la actualidad, la familia carmelita está presente en distintos países y mantiene la devoción a la Virgen del Carmen.

¿Qué representa el Escapulario del Carmen?

El Escapulario del Carmen es un sacramental de la Iglesia católica que simboliza la consagración a la Virgen María, la confianza en su intercesión y el compromiso de vivir de acuerdo con el Evangelio. Su uso expresa la voluntad de fortalecer la vida espiritual mediante la oración y la práctica de la fe.

Quienes lo reciben lo consideran un signo visible de su devoción y de su vínculo con la Virgen del Carmen. La Iglesia católica enseña que su significado está unido a una vida de fe y no a una protección automática o independiente de la práctica cristiana.

En España, Perú, Chile, Colombia, México y Argentina, entre otros países, el 16 de julio se celebra con misas, procesiones y distintas manifestaciones de fe. En numerosas localidades costeras, la imagen de la Virgen es llevada en embarcaciones como parte de las celebraciones en honor a la patrona de los marineros y pescadores, mientras que muchos creyentes también colocan su imagen o el escapulario en sus hogares y vehículos como expresión de su devoción.