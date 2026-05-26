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Día de la Maestra Jardinera en Argentina: por qué se celebra el 28 de mayo y qué gran figura lo inspiró

Detrás del Día de la Maestra Jardinera hay una historia vinculada a una de las figuras más importantes de la educación argentina.

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Cada 28 de mayo se celebra en la Argentina el Día de la Maestra Jardinera y el Día Nacional de los Jardines de Infantes

Cada 28 de mayo se celebra en la Argentina el Día de la Maestra Jardinera y el Día Nacional de los Jardines de Infantes

Cada 28 de mayo se celebra en la Argentina el Día de la Maestra Jardinera y el Día Nacional de los Jardines de Infantes, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de los docentes del nivel inicial y recordar a una de las figuras más importantes de la educación argentina: Rosario Vera Peñaloza.

Leé también Quién fue Rosario Vera Peñaloza, la pionera de las maestras jardineras
Rosario Vera Peñaloza, creadora y pionera de los jardines de infantes en la Argentina. 

La conmemoración homenajea a la pedagoga riojana, considerada pionera de la educación preescolar en el país, quien falleció el 28 de mayo de 1950 en Chamical, provincia de La Rioja.

Quién fue Rosario Vera Peñaloza

Rosario Vera Peñaloza

Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1873 en Atiles, departamento de General Juan Facundo Quiroga, antes Malanzán, provincia de La Rioja. Algunas fuentes históricas mencionan 1872 como año de nacimiento, aunque 1873 es la fecha más difundida en ámbitos educativos y oficiales.

Fue hija de Eloy Vera y Mercedes Peñaloza y quedó huérfana siendo muy pequeña, por lo que fue criada por una tía materna.

En 1888 egresó como Maestra Normal de la Escuela Normal de La Rioja y años más tarde continuó su formación en la Escuela Normal de Paraná, en Entre Ríos, donde obtuvo en 1894 el título de Profesora Normal Superior. Allí fue alumna de la educadora estadounidense Sara Chamberlain de Eccleston y se especializó como profesora de kindergarten.

El primer jardín de infantes de la Argentina

Uno de los hitos más importantes de su trayectoria ocurrió en 1900, cuando fundó el primer jardín de infantes de la Argentina como anexo de la Escuela Normal de La Rioja.

A partir de esa experiencia impulsó la creación de otros jardines de infantes en distintas provincias, entre ellas Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, en momentos en los que el nivel inicial todavía era incipiente en el país.

Su trabajo fue fundamental para consolidar la enseñanza preescolar y promover nuevas metodologías pedagógicas orientadas a la infancia.

Sus aportes a la educación argentina

peñaloza

A lo largo de su carrera, Rosario Vera Peñaloza ocupó 22 cargos públicos vinculados a la educación y desarrolló una intensa tarea de capacitación docente en distintas provincias argentinas.

También trabajó durante 17 años en el Instituto Bernasconi, en la ciudad de Buenos Aires, donde creó el Primer Museo Argentino para la Escuela Primaria.

Además, escribió materiales educativos, elaboró planes de estudio y promovió la incorporación de recursos didácticos para la enseñanza en el nivel inicial.

Por su trayectoria y legado educativo, es recordada como una de las grandes referentes de la educación argentina y suele ser mencionada como la “Maestra de la Patria”.

Por qué se celebra el 28 de mayo

maestrajardinera

La fecha recuerda el fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza, ocurrido el 28 de mayo de 1950 en Chamical, provincia de La Rioja, mientras dictaba un curso de capacitación docente.

Con el paso del tiempo, la jornada se transformó en una de las celebraciones más importantes del calendario escolar argentino.

Además, la Ley Nacional 27.059, sancionada el 3 de diciembre de 2014, estableció oficialmente el 28 de mayo como Día Nacional de los Jardines de Infantes y del Docente de Nivel Inicial.

Cómo se celebra el Día de la Maestra Jardinera

En jardines de infantes y escuelas de todo el país suelen realizarse actos, actividades recreativas, muestras y homenajes para reconocer el trabajo de las docentes del nivel inicial.

También es habitual que los chicos preparen dibujos, canciones, cartas y regalos simbólicos para agradecer el acompañamiento diario de las maestras jardineras durante los primeros años de aprendizaje.

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