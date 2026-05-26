El enorme paso que dio Indiana Cubero con su novio que generó polémica: "Va a terminar igual que..."

Mientras muchos usuarios celebraron verla feliz y enamorada, otros aprovecharon para lanzar críticas y cuestionamientos sobre su relación y su exposición mediática. “Buscate una mina que no sea del ambiente, sino va a terminar igual que el suegro: sin billetera y lleno de juicios”, “Qué ganas de estar con alguien a esa edad. Disfrutá la vida que lo que se va no vuelve”, “Él es una persona fría”, fueron algunos de los mensajes negativos que aparecieron en las publicaciones y que generaron debate entre los internautas.

A pesar de las opiniones divididas, Indiana parece decidida a seguir adelante con su historia de amor sin prestar demasiada atención a las críticas. En cada una de sus publicaciones se muestra cómoda y tranquila, apostando a compartir su presente sentimental con naturalidad y sin ocultarse.

La hija mayor de Nicole Neumann atraviesa una etapa marcada por cambios personales y nuevas experiencias. Y aunque constantemente queda expuesta a la mirada pública y a los comentarios en redes sociales, todo indica que eligió enfocarse en su bienestar y disfrutar plenamente de este momento de su vida.

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¿Cómo es la relación de Mica Viciconte con las hijas de Fabián Cubero?

Mica Viciconte reconoció abiertamente que adaptarse a convivir con las tres hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann no fue un proceso sencillo. En una charla con Diego Leuco, la panelista admitió que tuvo que trabajar mucho en ese vínculo y que eligió a una persona que venía "con un combo", lo que implicó aprender a acomodarse con el tiempo y a través de muchas conversaciones.

Consultada sobre si su costumbre de decir siempre lo que piensa le genera más problemas que beneficios, Mica no dudó en responder que sí, aunque aclaró que la afecta más cuando el conflicto es de orden afectivo —porque lo lleva a su casa— que cuando es laboral, ya que en ese caso lo toma con más distancia.

En el cumpleaños de Mica, celebrado en Villa La Angostura, ninguna de las tres hijas de Cubero estuvo presente. Allegra y Sienna le dedicaron mensajes cariñosos en redes, pero Indiana guardó silencio total, algo que no pasó desapercibido dado que desde hace tiempo circulan versiones sobre una supuesta distancia entre ambas.