Sale a la luz la inquietante razón por la que La Niña Loly se alejó del medio tras separarse de Jorge Rial

Embed

Lo cierto es que en el programa El Run Run del espectáculo (Crónica) se recordó el inquietante motivo por el que Mariana Antoniale habría desaparecido de los medios tras separarse de Jorge Rial.

“La Niña Loly en un móvil que nos dio con (Carlos) Monti nos dijo que tenía miedo de hablar por miedo a que la deje sin trabajo (por Rial)”, señaló Lío Pecoraro.

Y el conductor agregó: “La Niña Loly nos dijo: no quiero hablar Rial porque tengo miedo que me deje sin trabajo. Y la dejó sin trabajo. Por que él ante cámara dice ‘no la contraten más a Mariana Antoniale’".

"¿Y por qué el termina con Mariana Antoniale? Por Marianela Mirra, porque La Niña Loly le descubre ese coqueteo", cerró el conductor.

Embed

La foto de La Niña Loly en Córdoba tras años desaparecida

Loly Antoniale reapareció en Córdoba junto a su madre y una amiga revolucionó a sus seguidores, que quedaron impactados al ver cómo luce hoy tras años alejada del foco mediático.

La ex modelo volvió a generar revuelo entre sus seguidores tras la aparición de una imagen reciente tomada en Córdoba, lugar donde actualmente vive con extrema reserva desde su regreso a la Argentina luego de haber pasado varios años instalada en Miami.

Muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué había sido de su vida y cómo se encontraba actualmente, ya que eligió desaparecer completamente del ambiente artístico y de las plataformas sociales.

Una postal de La Niña Loly volvió a instalar su nombre en el centro de la escena mediática. La imagen fue difundida por Pochi a través de la cuenta de Instagram Gossipeame, donde se la pudo ver a la ex del periodista disfrutando de un recital junto a su mamá y una amiga en Córdoba.

Junto a la publicación, la también panelista de Puro Show (El Trece) escribió: “La Niña Loly, que está re desaparecida, en un recital en Córdoba junto a su mamá y una amiga”, frase que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.

último posteo de Loly Antoniale en IG