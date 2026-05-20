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La estremecedora hipótesis detrás de la muerte de la maestra jardinera hallada calcinada

La investigación por la muerte de Margarita Gutiérrez, la docente jubilada hallada parcialmente calcinada en su casa de Junín, dio un giro estremecedor luego de que la Justicia descartara un robo.

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La estremecedora hipótesis detrás de la muerte de la maestra jardinera hallada calcinada

La investigación por la muerte de Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada de 72 años hallada parcialmente calcinada dentro de su casa en Junín, Mendoza, dio un giro estremecedor en las últimas horas. Mientras avanzan las pericias, los investigadores comenzaron a sostener una nueva hipótesis: el crimen habría sido cometido por alguien del entorno íntimo de la víctima y luego intentaron simular un robo para encubrirlo.

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La maestra jardinera fue encontrada sin vida dentro de su vivienda de calle Isaac Estrella. En un primer momento, la escena parecía compatible con un homicidio en ocasión de robo: había desorden en distintos ambientes y varias ventanas abiertas. Sin embargo, con el correr de las horas, esa teoría empezó a desmoronarse.

La hipótesis que cambió el rumbo de la causa

Docente calcinada 2

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que dentro de la vivienda no faltaban objetos de valor, un dato que debilitó la hipótesis del asalto y llevó a los fiscales a sospechar que alguien intentó alterar la escena para desviar la pesquisa.

A partir de esa línea, la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín comenzó a investigar el caso como un posible homicidio agravado por el vínculo.

En ese contexto, uno de los hijos de la víctima quedó bajo la lupa. Se trata de David Demaldé, quien fue demorado durante algunas horas mientras los investigadores realizaban distintas medidas de prueba.

Según trascendió, el hombre tendría problemas de consumo de estupefacientes y fue señalado tras las primeras averiguaciones realizadas por los pesquisas. No obstante, recuperó la libertad porque, hasta el momento, no existen elementos suficientes para imputarlo formalmente.

El ADN y las pericias, claves para resolver el crimen

Uno de los puntos centrales de la investigación pasa ahora por los estudios científicos realizados dentro de la vivienda. Personal de Policía Científica secuestró distintos rastros biológicos que serán sometidos a análisis genéticos para determinar si corresponden a algún integrante del entorno familiar o a otra persona que haya estado en el lugar.

Los investigadores también esperan el resultado definitivo de la autopsia para establecer si Margarita Gutiérrez sufrió lesiones antes de ser incendiada y si en su cuerpo quedaron rastros de ADN ajenos.

La causa permanece bajo un fuerte hermetismo judicial y está encabezada por el jefe de fiscales Mariano Carabajal junto a los fiscales Carlos Giuliani y Facundo Garnica.

La empleada doméstica, una testigo clave

En medio de la investigación, una empleada doméstica que trabajaba en la casa de la víctima se convirtió en una pieza importante del expediente.

La mujer relató que llegó al domicilio cerca de las 7.30 y notó una situación extraña: la puerta estaba abierta. Según contó, eso le llamó la atención y decidió no ingresar. En cambio, llamó inmediatamente a la Policía.

Ese testimonio ahora es analizado en detalle por los investigadores para intentar reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo del cuerpo.

Quién era Margarita Gutiérrez

Margarita Iris Gutiérrez de Demaldé era una reconocida docente jubilada de Junín. Durante años trabajó como maestra jardinera y dejó una profunda huella en la comunidad educativa mendocina.

Tal fue su trayectoria que un jardín nucleado del departamento fue bautizado con su nombre como homenaje a su carrera y dedicación.

Además, era madre de Ever Demaldé, entrenador mendocino que integró distintos cuerpos técnicos vinculados a Marcelo Bielsa.

Tras conocerse la noticia, colegas, exalumnos y vecinos expresaron su dolor en redes sociales. “Con profunda tristeza despedimos a Margarita Iris Gutiérrez de Demaldé, una querida amiga, maestra jardinera, dulce, amorosa y dedicada a tantos niños que tuvieron la dicha de conocerla”, escribieron desde una cuenta vinculada al departamento de Junín.

Y agregaron: “Nadie merece partir de una manera tan cruel. El dolor y la indignación nos atraviesan el alma”.

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