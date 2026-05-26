La estrategia secreta de Scaloni: por qué llevará más jugadores a los amistosos previos al Mundial

En aquella oportunidad, las bajas musculares de ambos atacantes en la víspera del torneo obligaron a convocar de urgencia a dos jugadores (Thiago Almada y Ángel Correa) que estaban de vacaciones y sin ritmo competitivo. Para evitar que una situación similar se repita en Norteamérica, Scaloni ya tendrá al alcance de la mano —con ritmo de juego diario, entrenando a la par y mentalizados en el objetivo— a los posibles reemplazantes directos.

Quiénes son los jugadores que viajan a los amistosos pero no van al Mundial

El cuerpo técnico ya definió a los futbolistas que cumplirán este rol de respaldo durante la gira y que formarán parte de las prácticas en suelo estadounidense. Entre los que no estarán en la lista de 26 para el Mundial y viajarán a los amistosos aparecen Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Nicolás Capaldo (Hamburgo), y no sería descabellado que incluso se sumen algunos nombres más en las próximas horas.

Sin embargo, hay una salvedad reglamentaria muy importante que divide a este grupo de emergencia. De los seis jugadores mencionados solo para los amistosos hay tres (Freitas, Ovando y Escobar) que no tienen chance de meterse en la lista del Mundial aunque haya alguna lesión. Esto se debe a que no forman parte de la prelista de 55 futbolistas, y solo ellos (los incluidos en esa nómina extendida) son los que están habilitados a ser elegidos por Scaloni ante la FIFA en caso de un reemplazo por fuerza mayor.

Cuándo viaja la Selección Argentina y cómo es el cronograma de amistosos

La logística de la delegación nacional está completamente definida de cara a los próximos días. La delegación viajará el sábado rumbo a Kansas, que será la base de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo, instalándose en el centro de entrenamiento de dicha ciudad.

Una vez asentados en suelo norteamericano, el cronograma estipula que el primer entrenamiento se realizará el lunes de cara a los choques frente a Honduras (el seis de junio en Texas) e Islandia (el nueve de ese mismo mes en Alabama), cerrando así la etapa de preparación antes del ansiado debut oficial.