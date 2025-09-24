En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Rosario
Septiembre
Efeméride

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: por qué se la celebra el 25 de septiembre y cuál es la oración para pedir su ayuda

Cada 25 de septiembre, cientos de fieles se acercan al santuario de San Nicolás de los Arroyos para celebrar a la Virgen del Rosario, en conmemoración de su primera aparición en 1983.

Cada 25 de septiembre

Cada 25 de septiembre, cientos de fieles se acercan al santuario de San Nicolás de los Arroyos para celebrar a la Virgen del Rosario, en conmemoración de su primera aparición en 1983.

Cada 25 de septiembre, la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires a orillas del río Paraná, se llena de fieles que rinden homenaje a la Virgen del Rosario, una advocación mariana que este año cumple 42 años desde su primera aparición reconocida oficialmente.

Leé también Virgen del Milagro: cuál es la oración para pedir su intercesión
La devoción a la Virgen del Milagro en Salta reúne a miles de fieles cada septiembre.

Desde los comienzos de la parroquia de la ciudad, la Santísima Virgen recibe culto bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, considerada la Primera Patrona del Curato de los Arroyos.

En 1884 se inauguró el templo parroquial de San Nicolás de Bari, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Para esa ocasión, la feligresía recibió una imagen de la Virgen del Rosario traída desde Roma, con una especial bendición del Papa León XIII para la comunidad local.

En esos años, la parroquia creó la Cofradía del Rosario, que organizaba la novena preparatoria y la celebración anual en honor a la Virgen, consolidando así la devoción popular y la tradición religiosa.

virgen

El 25 de septiembre de 1983 marcó un nuevo capítulo en la historia de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Gladys Herminia Quiroga de Motta, madre de dos hijas y con educación básica, comenzó a recibir apariciones marianas. La Virgen se le presentó como la Virgen del Rosario, coincidiendo con la imagen que hasta entonces estaba relegada en el campanario por su deterioro.

Según Gladys, la Virgen pidió la construcción de un templo en el lugar de las apariciones, y comenzó a transmitirle mensajes exhortativos, acompañados de citas bíblicas, en los que invitaba a la oración, la conversión y la consagración.

Cronología de las apariciones

  • 25 de septiembre: primera aparición de la Virgen.

  • 28 de septiembre: segunda aparición.

  • 7 de octubre: Gladys pregunta qué desea la Virgen y recibe la visión de una capilla.

  • 12 de octubre: se confía a un sacerdote sobre las apariciones.

  • 13 de octubre: la Virgen le habla directamente por primera vez.

  • Octubre: audiencia con el Obispo Diocesano, Mons. Antonio Rossi.

  • 15 de noviembre: mensaje de la Virgen: “Soy Patrona de esta región. Haced valer mis derechos.”

El templo y su reconocimiento oficial

Tras las apariciones, se inició la construcción del santuario, diseñado para albergar entre 8 y 9 mil personas de pie, con una cúpula de 24 metros de diámetro y un exterior de 27 metros, visible desde distintos puntos de la ciudad. El interior completo se inauguró el 25 de mayo de 2014, consolidando el santuario como centro de peregrinación.

Finalmente, el 22 de mayo de 2016, la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones mediante un decreto firmado por Monseñor Héctor Cardelli, obispo local, legitimando la devoción a la Virgen del Rosario de San Nicolás y reforzando su importancia espiritual.

Oración de Consagración a María del Rosario de San Nicolás

virgen-rosario

El Santuario María del Rosario de San Nicolás difunde esta oración para consagrarse a la Virgen:

¡Oh Madre, quiero consagrarme a Ti!

Virgen María, hoy consagro mi vida a Ti.

Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida,

para que me protejas, me guíes y me consueles.

Sé que en Ti mi alma encontrará reposo

y la angustia en mí no entrará.

Mi derrota se convertirá en victoria,

mi fatiga en Ti fortaleza es.

Amén.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Rosario Septiembre
Notas relacionadas
Virgen de la Merced: por qué se la celebra el 24 de septiembre y cuál es la oración para pedir su protección
La foto más íntima e inesperada de Sofía Pachano, a sus 36 años, mientras cursa su primer embarazo
Netflix: la película que brilló con 6 premios Oscar y ahora sorprende a todos en la plataforma

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar