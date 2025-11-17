El duro análisis psicológico de las entrevistas de la China Suárez junto a Mauro Icardi: "Buscan..."

Otro punto que destacó fue la dificultad de Icardi para elogiar a su pareja. "En el fondo, es muy buena", había dicho el delantero de Galatasaray en el ciclo de Pergolini. Según Rodríguez, él no pudo destacar "una característica buena de ella o algo de su recorrido que sea importante. No la pudo validar, y eso que está en el primer año de la relación".

Por último, la psicóloga remarcó los mensajes indirectos que Icardi lanzó hacia sus exparejas, Wanda Nara y Benjamín Vicuña: "¿Cómo vas a construir algo sano si todavía seguís enganchado con los anteriores? Ya sea desde el enojo, la bronca o la venganza". Y concluyó: "Los une el sentimiento de venganza, donde ellos sienten una cuestión injusta, buscan una reparación de su imagen y se conectan desde ese lugar".

¿Qué gesto tuvo Mauro Icardi con la China Suárez en la presentación de la serie "La hija del fuego"?

Tras el impacto que generaron las entrevistas a Mario Pergolini primero y luego a Moria Casán en sus respectivos ciclos televisivos, la China Suárez se hizo presente en la premiere de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva producción de Disney+ donde encarna el rol principal.

Quien estuvo junto a ella en todo momento fue su pareja Mauro Icardi, que no se perdió la cita y compartió la velada con periodistas, colegas y reconocidas figuras del espectáculo, entre ellos Adrián Suar, responsable de la producción de la ficción.

La China Suárez y Mauro Icardi hicieron su entrada al evento tomados de la mano y posaron sonrientes frente a las cámaras, disfrutando de su estadía en Argentina antes de volver a Turquía.

El delantero del Galatasaray acompañó a su novia durante toda la noche y se mostró relajado en la presentación. Ambos ingresaron a la sala unidos y muy enamorados, justo en la previa de celebrar su primer aniversario como pareja.

El thriller romántico que tiene a la actriz en la piel de Letizia verá la luz el miércoles 19 de noviembre. La trama combina drama, pasión y venganza, y cuenta con un elenco destacado en el que figuran Diego Cremonesi, Eleonora Wexler y Carlos Belloso, entre otros intérpretes.

En esta nota podés ver las imágenes más destacadas de la presentación oficial de la serie de la China Suárez, donde Mauro Icardi fue protagonista de la noche junto a ella.