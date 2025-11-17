En vivo Radio La Red
EL PELIGRO DEL VIENTO

Incendio en El Bolsón: dos focos activos, ráfagas extremas y el impactante avance del fuego

Un incendio forestal se desató en el sector norte de El Bolsón y mantiene en alerta a brigadistas y equipos de emergencia, que trabajan en condiciones críticas por ráfagas que superan los 90 km/h.

El aviso se registró alrededor de las 14.30 y activó la intervención de dotaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), junto a Bomberos Voluntarios, personal municipal y fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los reportes oficiales, el foco principal se concentra en el barrio Luján. El SPLIF movilizó cinco móviles para trabajar sobre el frente activo y solicitó refuerzos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En paralelo, colaboran Seguridad Vial, Protección Civil, Gendarmería Nacional y la Unidad de Gestión de Riesgos local, que coordina parte del operativo.

Las condiciones del clima agregan presión a la emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por un temporal de viento con impacto en toda la Patagonia, previsto para el lunes 17 y martes 18 de noviembre de 2025. En sectores del sur chubutense, las ráfagas podrían superar los 140 km/h, mientras que para Río Negro rige un alerta amarillo con intensidades que pueden alcanzar los 90 km/h.

En ese contexto, las autoridades pidieron a los vecinos mantenerse alejados del área afectada y no interferir en las tareas. Desde la Unidad de Protección Civil y Gestión del Riesgo informaron que “se registra un incendio en la zona del barrio Luján, sobre Ruta 40 Norte”, y confirmaron que el personal especializado ya trabaja en el lugar.

El SPLIF, por su parte, remarcó: "Estamos con un incendio activo en sector barrio Luján. Por favor la información solicitarla a los números oficiales y no a los particulares del personal que se encuentra trabajando en el incendio“.

El segundo foco

Los reportes locales también señalaron un segundo foco cercano al Puente Los Aplausos, por lo que los equipos intervienen en más de un punto para evitar la propagación. Las ráfagas continúan como el factor más crítico y condicionan el avance de las cuadrillas, que mantienen monitoreo permanente.

En los alrededores, las autoridades de tránsito implementaron medidas para garantizar el paso seguro y evitar siniestros derivados del humo, el viento y la presencia de equipos de emergencia. En su comunicación oficial, Protección Civil reiteró la recomendación de no acercarse al área del incendio y de circular con calma para no obstruir el trabajo de las dotaciones.

Según consignó El Cordillerano, el operativo combina recursos nacionales y provinciales: el SPLIF lidera las maniobras, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego suma brigadistas y apoyo logístico, mientras que Bomberos Voluntarios despliegan personal para contener distintos sectores del perímetro. También participan Seguridad Vial, Gendarmería y la Unidad de Gestión de Riesgos municipal, encargada del seguimiento del comportamiento del fuego.

El Servicio Meteorológico Nacional, en tanto, mantiene la advertencia por las condiciones extremas que afectan a la región. Las autoridades reforzaron las recomendaciones habituales: evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales. En Río Negro también pidieron extremar precauciones al conducir debido a la posible reducción de visibilidad y al polvo en suspensión.

