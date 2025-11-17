Incendio en El Bolsón: dos focos activos, ráfagas extremas y el impactante avance del fuego

En ese contexto, las autoridades pidieron a los vecinos mantenerse alejados del área afectada y no interferir en las tareas. Desde la Unidad de Protección Civil y Gestión del Riesgo informaron que “se registra un incendio en la zona del barrio Luján, sobre Ruta 40 Norte”, y confirmaron que el personal especializado ya trabaja en el lugar.

El SPLIF, por su parte, remarcó: "Estamos con un incendio activo en sector barrio Luján. Por favor la información solicitarla a los números oficiales y no a los particulares del personal que se encuentra trabajando en el incendio“.

El segundo foco

Los reportes locales también señalaron un segundo foco cercano al Puente Los Aplausos, por lo que los equipos intervienen en más de un punto para evitar la propagación. Las ráfagas continúan como el factor más crítico y condicionan el avance de las cuadrillas, que mantienen monitoreo permanente.

En los alrededores, las autoridades de tránsito implementaron medidas para garantizar el paso seguro y evitar siniestros derivados del humo, el viento y la presencia de equipos de emergencia. En su comunicación oficial, Protección Civil reiteró la recomendación de no acercarse al área del incendio y de circular con calma para no obstruir el trabajo de las dotaciones.

Según consignó El Cordillerano, el operativo combina recursos nacionales y provinciales: el SPLIF lidera las maniobras, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego suma brigadistas y apoyo logístico, mientras que Bomberos Voluntarios despliegan personal para contener distintos sectores del perímetro. También participan Seguridad Vial, Gendarmería y la Unidad de Gestión de Riesgos municipal, encargada del seguimiento del comportamiento del fuego.

El Servicio Meteorológico Nacional, en tanto, mantiene la advertencia por las condiciones extremas que afectan a la región. Las autoridades reforzaron las recomendaciones habituales: evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales. En Río Negro también pidieron extremar precauciones al conducir debido a la posible reducción de visibilidad y al polvo en suspensión.