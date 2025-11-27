Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa: por qué se celebra el 27 de noviembre y qué oración se le hace para recibir su favor

Además, Catalina vio la representación de la M con la cruz encima, y los Sagrados Corazones de Jesús y María debajo, símbolos que luego se plasmarían en la Medalla Milagrosa. La Virgen le indicó que esta medalla otorgaría protección y gracias a todos los que la llevaran con fe.

La Medalla Milagrosa

El diseño fue realizado por el orfebre Adrien Vachette siguiendo las indicaciones precisas de Catalina. En el anverso, la Virgen aparece sobre el globo terráqueo con rayos que representan las gracias derramadas a los fieles. En el reverso, se encuentran la M con la cruz, los Sagrados Corazones y las doce estrellas, evocando la cercanía de María con su Hijo y la perfección de la Virgen.

Los primeros ejemplares se acuñaron en 1832, y por los numerosos milagros reportados por los fieles, se popularizó el nombre de Medalla Milagrosa. Catalina Labouré fue canonizada en 1947 por el Papa Pío XII.

Oración a la Virgen de la Medalla Milagrosa para pedir su favor

La Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) recomienda esta oración, especialmente durante la Novena a la Medalla Milagrosa:

Oh, Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, al contemplarte de brazos abiertos esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la Medalla Milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, osamos acercarnos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades ... (Se le pide la gracia).

Escucha, pues, ¡Oh Virgen de la Medalla Milagrosa!, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas.

Y para mejor servir a tu Divino Hijo, inspíranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos. Así sea.

Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. ¡Oh, purísima Virgen María!, por tu Concepción Inmaculada y gloriosa prerrogativa de Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la castidad, la santa pureza de corazón de cuerpo y espíritu, la perseverancia en la práctica del bien, una buena vida y una santa muerte. Así sea.

Se rezan tres veces el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y la jaculatoria:

Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti.