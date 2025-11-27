Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa: por qué se celebra el 27 de noviembre y qué oración se le hace para recibir su favor
Cada 27 de noviembre, los católicos celebran el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, en conmemoración de la aparición que tuvo Santa Catalina Labouré en 1830.
El 27 de noviembre se conmemora el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa
El 27 de noviembre se conmemora el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, porque fue el día en que Santa Catalina Labouré tuvo la aparición de la Virgen que le mostró la imagen de la medalla y le pidió que se mandara elaborar, en 1830, en París. Esta fecha es recordada cada año por los fieles católicos como un momento de oración y devoción.
Santa Catalina Labouré, humilde religiosa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, tuvo la visión de la Virgen María en su convento. Según el relato histórico que se divulgó, la Virgen apareció vestida de blanco, con un globo brillante a sus pies sobre el cual se encontraba una cruz, y abrió sus manos de las cuales emanaban rayos de luz que descendían hacia la tierra.
En ese marco, María le explicó a Catalina el significado de la visión: los rayos representaban las gracias y bendiciones que derrama sobre quienes la invocan con fe, mientras que muchos de estos rayos quedaban sin efecto porque muchas personas no recurren a Ella.
En la misma visión, alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo con la inscripción: “Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti”.
Además, Catalina vio la representación de la M con la cruz encima, y los Sagrados Corazones de Jesús y María debajo, símbolos que luego se plasmarían en la Medalla Milagrosa. La Virgen le indicó que esta medalla otorgaría protección y gracias a todos los que la llevaran con fe.
La Medalla Milagrosa
El diseño fue realizado por el orfebre Adrien Vachette siguiendo las indicaciones precisas de Catalina. En el anverso, la Virgen aparece sobre el globo terráqueo con rayos que representan las gracias derramadas a los fieles. En el reverso, se encuentran la M con la cruz, los Sagrados Corazones y las doce estrellas, evocando la cercanía de María con su Hijo y la perfección de la Virgen.
Los primeros ejemplares se acuñaron en 1832, y por los numerosos milagros reportados por los fieles, se popularizó el nombre de Medalla Milagrosa. Catalina Labouré fue canonizada en 1947 por el Papa Pío XII.
Oración a la Virgen de la Medalla Milagrosa para pedir su favor
La Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) recomienda esta oración, especialmente durante la Novena a la Medalla Milagrosa:
Oh, Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, al contemplarte de brazos abiertos esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la Medalla Milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, osamos acercarnos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades ... (Se le pide la gracia).
Escucha, pues, ¡Oh Virgen de la Medalla Milagrosa!, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas.
Y para mejor servir a tu Divino Hijo, inspíranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos. Así sea.
Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. ¡Oh, purísima Virgen María!, por tu Concepción Inmaculada y gloriosa prerrogativa de Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, la obediencia, la castidad, la santa pureza de corazón de cuerpo y espíritu, la perseverancia en la práctica del bien, una buena vida y una santa muerte. Así sea.
Se rezan tres veces el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y la jaculatoria:
Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti.