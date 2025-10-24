Día Mundial de la Pasta: por qué se celebra el 25 de octubre y cómo preparar unos fideos caseros espectaculares

Cómo hacer unos sabrosos fideos caseros en simples pasos

fideos

En el marco del Día Mundial de la Pasta, se puede poner a prueba una exquisita receta de fideos caseros acompañados de un clásico tuco, que combina tradición y sabor en cada bocado.

Ingredientes para los fideos (por persona)

1 huevo

100 g de harina 0000 (también puede usarse 000)

1 cucharada de aceite de oliva (opcional)

Una pizca de sal (opcional)

Preparación de los fideos

Mezclar la harina con la sal en un bol y hacer un hueco en el centro.

Agregar el huevo y el aceite (opcional). Batir con una cuchara o tenedor hasta formar una masa.

Amasar durante 15-20 minutos hasta obtener una textura homogénea. Dejar descansar 30 minutos .

Estirar la masa hasta el grosor deseado con una máquina de pastas o un palo de amasar, doblando y estirando varias veces.

Cortar en la forma elegida, espolvorear con harina y dejar orear 30 minutos.

Cómo preparar el tuco

Tuco

Ingredientes:

3 dientes de ajo

2 cebollas medianas

½ pimiento morrón

1 trozo de carne (roast beef recomendado)

1 trocito de zanahoria

1 lata de puré de tomates

1 lata de tomates cubeteados o enteros

Caldo de verduras (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Condimentos al gusto: pimentón, ají molido, orégano, tomillo, laurel…

Un chorrito de vino (opcional)

Preparación:

Picar finamente ajo, cebolla, pimiento y zanahoria.

Saltear en una olla con aceite hasta que estén tiernos.

Agregar la carne y dorarla ligeramente.

Incorporar el puré de tomates, los tomates cubeteados y un poco de caldo si es necesario.

Condimentar al gusto y cocinar a fuego lento hasta que la salsa adquiera consistencia.

Servir sobre los fideos caseros.

Receta extraída del sitio Paulina Cocina