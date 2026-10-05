Diego Leuco y el desubicado gesto sobre Wanda Nara que volvió a viralizarse

Un video de 2007 volvió a circular con fuerza en las redes sociales y dejó en el centro de la escena a Diego Leuco por un comentario que realizó sobre Wanda Nara, cuando ambos todavía estaban muy lejos de la popularidad que alcanzarían años después.
Diego Leuco quedó expuesto por un viejo video sobre Wanda Nara: el desubicado gesto que volvió a generar repercusión. Miralo.
Un video de 2007 volvió a circular con fuerza en las redes sociales y dejó en el centro de la escena a Diego Leuco por un comentario que realizó sobre Wanda Nara, cuando ambos todavía estaban muy lejos de la popularidad que alcanzarían años después.
Por aquel entonces, Wanda Nara recién comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y atravesaba una enorme exposición mediática luego de que se difundiera un supuesto video de contenido sexual que la tenía como protagonista.
En ese contexto, un movil de televisión encontró a Leuco dentro de su auto, detenido por el tránsito. Según relató, vio a un policía y decidió preguntarle qué estaba sucediendo.
“Le preguntó al policía: ‘¿Qué pasa?’ ‘Se casa Wanda’”, contó el periodista, mientras hacía con la mano un gesto de índole vulgar con connotación sexual.
El comentario estaba relacionado con ese video, y el tr{ansito estaba detenido por la boda de Wanda Nara y Maxi López. Todavía faltaba una aclaración. Para explicar por qué había realizado aquel gesto, Leuco agregó: “Lo hice para confirmar que era Wanda Nara, porque Wanda puede haber muchas”.
Después de aquella frase, el periodista continuó riéndose y se retiró del móvil dentro de su auto.
El fragmento quedó prácticamente en el olvido durante años, hasta que las redes sociales lo recuperaron y volvieron a convertirlo en un video viral. El paso del tiempo también modificó por completo el contexto de aquella escena y la vida de sus protagonistas.
Wanda y Maxi López se casaron y tuvieron tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Años después, la relación terminó en medio de una fuerte guerra mediática y la empresaria comenzó una relación con Mauro Icardi, quien había sido compañero de equipo de Maxi López.
Con Icardi, Wanda tuvo dos hijas, Francesca e Isabella, y durante años protagonizaron una de las historias de amor más mediáticas del espectáculo argentino.
Actualmente, Wanda y Mauro Icardi están separados, después de una relación marcada por conflictos, reconciliaciones y una enorme exposición pública. En paralelo, la empresaria y Maxi López lograron reconstruir con el tiempo un vínculo mucho más cordial como padres de sus tres hijos.
Por eso, el viejo video volvió a generar repercusión: Leuco y Wanda aparecen hoy desde lugares completamente diferentes a aquellos comienzos, cuando ella recién empezaba a convertirse en uno de los personajes más reconocidos de la farándula argentina y él todavía no tenía la popularidad que alcanzaría años después.