Diego Leuco y el desubicado gesto sobre Wanda Nara que volvió a viralizarse

El comentario estaba relacionado con ese video, y el tr{ansito estaba detenido por la boda de Wanda Nara y Maxi López. Todavía faltaba una aclaración. Para explicar por qué había realizado aquel gesto, Leuco agregó: “Lo hice para confirmar que era Wanda Nara, porque Wanda puede haber muchas”.

Después de aquella frase, el periodista continuó riéndose y se retiró del móvil dentro de su auto.

El fragmento quedó prácticamente en el olvido durante años, hasta que las redes sociales lo recuperaron y volvieron a convertirlo en un video viral. El paso del tiempo también modificó por completo el contexto de aquella escena y la vida de sus protagonistas.

Wanda y Maxi López se casaron y tuvieron tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Años después, la relación terminó en medio de una fuerte guerra mediática y la empresaria comenzó una relación con Mauro Icardi, quien había sido compañero de equipo de Maxi López.

Con Icardi, Wanda tuvo dos hijas, Francesca e Isabella, y durante años protagonizaron una de las historias de amor más mediáticas del espectáculo argentino.

Actualmente, Wanda y Mauro Icardi están separados, después de una relación marcada por conflictos, reconciliaciones y una enorme exposición pública. En paralelo, la empresaria y Maxi López lograron reconstruir con el tiempo un vínculo mucho más cordial como padres de sus tres hijos.

Por eso, el viejo video volvió a generar repercusión: Leuco y Wanda aparecen hoy desde lugares completamente diferentes a aquellos comienzos, cuando ella recién empezaba a convertirse en uno de los personajes más reconocidos de la farándula argentina y él todavía no tenía la popularidad que alcanzaría años después.