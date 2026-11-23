Verificar la causa: consultar en los canales oficiales de ANSES o ANDIS el motivo exacto de la suspensión.

Reunir la documentación: preparar el DNI vigente, certificados médicos y estudios que acrediten la invalidez laboral y, si hubo empleo o inscripción fiscal previa, el comprobante de baja laboral o tributaria.

Presentar la solicitud: iniciar el trámite de rehabilitación en una oficina de ANSES (UDAI) o mediante la mesa de entradas virtual de ANDIS.

Apelar si corresponde: ante una denegatoria, existe un plazo de 60 días hábiles desde la notificación fehaciente para presentar el recurso correspondiente.

Según lo dispuesto por el Decreto 843/2024, la rehabilitación no habilita el cobro de retroactivos por los meses suspendidos; la prestación se abona nuevamente desde la resolución favorable.

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¿Qué ocurre con la cobertura del Programa Incluir Salud durante la suspensión?

La afiliación a Incluir Salud depende de la vigencia activa de la pensión, por lo que una suspensión administrativa pausa temporalmente el alta en el padrón médico e impide emitir nuevas órdenes o estudios de alta complejidad con normalidad.

Para tratamientos críticos o continuos -como medicación oncológica, insulina, diálisis o psiquiatría- las áreas provinciales de salud sostienen vías de excepción hospitalaria para evitar cortes. Si se requieren cirugías o prótesis urgentes, puede presentarse ante la delegación local de Incluir Salud la historia clínica actualizada junto con la constancia del trámite de rehabilitación para pedir una prórroga sanitaria excepcional. Una vez aprobada la rehabilitación y restablecido el pago, la cobertura médica se reactiva de oficio en el sistema.