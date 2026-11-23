El ERP de Mario Roberto Santucho fue, entre otras cosas, autor del ataque al cuartel militar de azul, en enero de 1974, y al regimiento de Monte Chingolo, en diciembre de 1975. Ambos ataques guerrilleros ocurrieron en pleno gobierno democrático. El primero, con Juan Domingo Perón todavía como presidente de la República y, el segundo, ya con Isabel Martínez de Perón en el poder.

Una "reivindicación" que desató la polémica

La decana de la casa de estudios que forma parte de la Universidad de Buenos Aires en un momento de la entrevista justificó el homenaje como una intención de “reivindicar la lucha juvenil, la lucha comprometida”. Fue entonces que la periodista María O’Donnell le preguntó si así la UBA estaba autorizando la reivindicación de la “lucha armada”. Arias respondió: “No estoy reivindicando ese período, pero me parece necesario que un grupo que quiera reivindicar a un líder revolucionario en una universidad plural pueda hacerlo”.

Otra de sus afirmaciones fue: "Hay algo complejo porque en esa generación son reivindicadas las figuras solamente en su condición de víctimas y no son reivindicadas en términos de sus apuestas políticas”.

Es importante destacar, que la resolución del homenaje y el cuadro en relieve fue votado por el propio Consejo Académico de Sociales. Cuando se leyeron los considerandos y se propuso el tema a votación, hubo una contundencia en el resultado. Sólo dos abstenciones y ningún voto en contra. Todos los demás, fueron a favor. Arias recordó el episodio de la votación en la entrevista.

Rechazo de La Libertad Avanza

Repudio del bloque de senadores de LLA al proyectado homenaje al líder del ERP. (Foto: Bloque de Senadores de LLA)

El bloque de senadores de La Libertad Avanza - que conduce Patricia Bullrich - emitió un comunicado rechazando la posibilidad de este homenaje y pidió que la UBA tome medidas para impedirlo.

"Desde el Bloque de Senadores de La Libertad Avanza expresamos nuestro más enérgico repudio a la realización de un homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fundador del ERP, organización terrorista responsable de secuestros, asesinatos y ataques contra la democracia".

"Es inadmisible que la Facultad impulse y avale una actividad que reivindica a quienes eligieron las armas y la violencia para imponer sus ideas. Una universidad pública debe promover el conocimiento y el debate, no convertirse en un espacio de legitimación del terrorismo".

"La memoria no puede ser selectiva. No se puede defender la democracia mientras se homenajea a quienes atentaron contra ella. Exigimos que las autoridades de la UBA suspendan esta actividad y tomen las medidas correspondientes".