También resultó herida una joven de 19 años, que sufrió quemaduras y cortes por la rotura de los vidrios. Su hermano recibió atención médica por lesiones leves.

Una mujer de 22 años tuvo heridas cortantes y lesiones por astillas de vidrio en la zona ocular. Además, una niña de 11 años sufrió un corte en la cabeza y fue trasladada a un centro de salud por sus padres.

Otras dos mujeres también resultaron heridas. Una de ellas, de 73 años, fue trasladada a una clínica, mientras que la otra recibió asistencia médica en el lugar.

Una de las hipótesis sobre el origen del estallido apunta a un posible problema durante el cambio de una garrafa. El trabajador de 32 años declaró que había realizado esa maniob