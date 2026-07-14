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Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026: las medidas excepcionales de seguridad que preparan ante el clásico caliente

El partido entre la Scaloneta y los ingleses despertó la preocupación de norteamericanos y la FIFA. Dada la rivalidad, que supera la cuestión deportiva, habrá un dispositivo especial de seguridad que se asemeja a los "superclásicos" en nuestro país.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Argentina e Inglaterra se juegan el pase a la final. Un partido de alto riesgo para la FIFA. (Foto: A24.com/Reuters)

Argentina e Inglaterra se juegan el pase a la final. Un partido de "alto riesgo" para la FIFA. (Foto: A24.com/Reuters)

Es un partido especial, por muchas circunstancias. En la que se mezcla la rivalidad deportiva y lo que sucedió en la guerra del Atlántico sur (Malvinas) en 1982. Aunque tiene razón Scaloni, es sólo un partido de fútbol. Pero hay hinchas que le ponen otra carga emotiva. Por eso, tanto la FIFA como el gobierno de Estados Unidos han decidido tomar medidas especiales de seguridad para el partido de este miércoles en Atlanta.

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Foto: Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Habrá en total unos 1.200 policías y agentes especiales que tendrán a su cargo controlar que las hinchadas de la Argentina y la de Inglaterra no se crucen. Y menos, que se agredan o peleen.

También habrá una dotación adicional de 600 personas de seguridad privada. En total, 1.800 personas destinadas específicamente para el operativo de seguridad. Para comprender rápidamente la magnitud del cuidado que despierta este enfrentamiento basta esta comparación: en cualquier superclásico argentino se moviliza el mismo número de personas en pos de evitar desmanes.

Además, desde la Argentina también se hace un aporte. El Ministerio de Seguridad informó que hay 12 hinchas que tienen total y absolutamente prohibido el ingreso a un estadio de fútbol. Como para evitar si quisieran llegar hasta el estadio de Atlanta en Estado Unidos, sede de este partido trascendental.

"Es solo un partido de fútbol", dijo Scaloni. Pero para la FIFA y las autoridades de Estados Unidos, es algo mucho más importante.

Mundial 2026: "Superclásico" en Atlanta

Las medidas de seguridad tienen un apartado especial casi de último momento. Separar a las hinchadas de Argentina e Inglaterra. La organización espera poder hacerlo, de manera que al menos, detrás de los arcos, (norte y sur del estadio), se puedan enviar a los hinchas según su selección preferida.

Atlanta, escenario de un clásico del fútbol con medidas de seguridad especiales. (Foto: A24.com)

Atlanta, escenario de un clásico del fútbol con medidas de seguridad especiales. (Foto: A24.com)

Pero esto es muy difícil de poder hacer porque como las entradas se venden con tanto tiempo de anticipación - más allá de las que se consiguen pagando fortunas por la reventa - que en los estadios se ven a los hinchas entremezclados. Pero hay una opción que puede alentar a los organizadores. Durante todos los partidos que jugaron, los "remeros" noruegos estaba juntos. Para festejar con los jugadores cada vez que ganaban. ¿Se podrá lograr lo mismo - separarlos - a los argentinos de los ingleses? Veremos.

"Es sólo un partido de fútbol". Tal vez en la cancha. En la tribuna, la seguridad va a jugar su propio encuentro para llegar a la final.

Roberto Adrián Maidana
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