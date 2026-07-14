Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026: las medidas excepcionales de seguridad que preparan ante el clásico caliente

"Es solo un partido de fútbol", dijo Scaloni. Pero para la FIFA y las autoridades de Estados Unidos, es algo mucho más importante.

Mundial 2026: "Superclásico" en Atlanta

Las medidas de seguridad tienen un apartado especial casi de último momento. Separar a las hinchadas de Argentina e Inglaterra. La organización espera poder hacerlo, de manera que al menos, detrás de los arcos, (norte y sur del estadio), se puedan enviar a los hinchas según su selección preferida.

Atlanta, escenario de un clásico del fútbol con medidas de seguridad especiales. (Foto: A24.com)

Pero esto es muy difícil de poder hacer porque como las entradas se venden con tanto tiempo de anticipación - más allá de las que se consiguen pagando fortunas por la reventa - que en los estadios se ven a los hinchas entremezclados. Pero hay una opción que puede alentar a los organizadores. Durante todos los partidos que jugaron, los "remeros" noruegos estaba juntos. Para festejar con los jugadores cada vez que ganaban. ¿Se podrá lograr lo mismo - separarlos - a los argentinos de los ingleses? Veremos.

"Es sólo un partido de fútbol". Tal vez en la cancha. En la tribuna, la seguridad va a jugar su propio encuentro para llegar a la final.