Predicción: una supercomputadora reveló qué selección tiene más chances de ganar el Mundial 2026

Al momento de desglosar las proyecciones específicas para los noventa minutos reglamentarios del gran choque de semifinales, la tecnología determinó que no existe un claro dominador en la previa. En el choque entre la Albiceleste y Los Tres Leones la diferencia es ínfima: 50,94% para los de Thomas Tuchel y 49,06% para los de Lionel Scaloni. Los analistas de la consultora tecnológica justificaron que, a pesar de ser los campeones defensores, Argentina es el equipo con menos probabilidades de ganar la Copa del Mundo de 2026 entre los cuatro restantes, pero es prácticamente una lotería si logran superar a Inglaterra, algo que ocurre en el 49,1% de las simulaciones realizadas por la máquina.

Qué chances tiene España de ganarle a Francia en la otra semifinal del Mundial

La llave del día martes presenta una leve inclinación en favor de la estructura subcampeona del mundo, aunque la Furia Roja conserva un considerable volumen de opciones de éxito.

El cruce que abrirá la llave de semifinales también cuenta con un detallado balance de porcentajes que sitúa a un favorito definido sobre el césped norteamericano. El combinado dirigido por Didier Deschamps tiene un 50,70% de probabilidades de avanzar frente a La Roja que, en cambio, ostenta un 42,30% de posibilidades de meterse en el partido por el título de la FIFA.

Más allá de quiénes logren acceder a la final del domingo 19, la actual edición ya ingresó en la historia grande de la competencia debido al linaje de sus protagonistas. La empresa de análisis de datos remarcó que esta es la tercera ocasión en la que los cuatro semifinalistas de un Mundial son selecciones que ya fueron campeonas, después de las ediciones de México 1970 e Italia 1990, asegurando que el nuevo monarca ostentará de forma obligada una estrella previa en su camiseta oficial.