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Predicción: una supercomputadora reveló qué selección tiene más chances de ganar el Mundial 2026

El modelo matemático de Opta Analyst analizó los cruces de semifinales y definió los porcentajes de favoritismo entre los cuatro aspirantes al trofeo.

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Fotos: Reuters 

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La Copa del Mundo ingresa en su etapa de máxima definición y la expectativa del planeta fútbol se concentra en los cuatro seleccionados que siguen de pie en la carrera por la gloria. El Mundial 2026 se encuentra en la recta final y la cita máxima en el MetLife Stadium de New York está cada vez más cerca. En este escenario de pura víspera, los análisis estadísticos de vanguardia ganan protagonismo a la hora de evaluar las fuerzas de los candidatos. A la espera de los dos cruces que definirán a los finalistas, una supercomputadora de Opta Analyst afirmó qué selección tiene más chances de consagrarse en la Copa del Mundo y, a su vez, brindó sus predicciones para los duelos de semifinales.

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El pormenorizado estudio predictivo se estructuró a partir de una enorme cantidad de variables deportivas procesadas de forma digital. El modelo estadístico, elaborado por dicha empresa tras 25 mil simulaciones diferentes, sostuvo que Francia es el principal candidato a quedarse con el trofeo con un 34,05% de posibilidades. El favoritismo de la escuadra conducida por Didier Deschamps se fundamenta en su regularidad táctica, relegando a las demás potencias a un escalón inferior de expectativas de campeonato. Por detrás, con un menor porcentaje, aparecen España con 23,45% e Inglaterra con 21,94%, configurando una cerrada disputa entre los gigantes del continente europeo.

Por su parte, el vigente monarca de la competencia asoma en la consideración matemática con un margen ligeramente más ajustado para revalidar la corona obtenida en Medio Oriente. En el cuarto y último lugar, se ubica el seleccionado argentino con un 20,55% de chances de consagrarse bicampeón. Esta posición se debe a la extrema dificultad que presenta su respectiva llave de eliminación directa, aunque el margen de error entre todos los competidores es sumamente estrecho.

Cuáles son las probabilidades de la Selección Argentina ante Inglaterra en semifinales

La paridad matemática entre ambos seleccionados es casi absoluta, configurando una verdadera paridad de fuerzas para el clásico del próximo miércoles.

Al momento de desglosar las proyecciones específicas para los noventa minutos reglamentarios del gran choque de semifinales, la tecnología determinó que no existe un claro dominador en la previa. En el choque entre la Albiceleste y Los Tres Leones la diferencia es ínfima: 50,94% para los de Thomas Tuchel y 49,06% para los de Lionel Scaloni. Los analistas de la consultora tecnológica justificaron que, a pesar de ser los campeones defensores, Argentina es el equipo con menos probabilidades de ganar la Copa del Mundo de 2026 entre los cuatro restantes, pero es prácticamente una lotería si logran superar a Inglaterra, algo que ocurre en el 49,1% de las simulaciones realizadas por la máquina.

Qué chances tiene España de ganarle a Francia en la otra semifinal del Mundial

La llave del día martes presenta una leve inclinación en favor de la estructura subcampeona del mundo, aunque la Furia Roja conserva un considerable volumen de opciones de éxito.

El cruce que abrirá la llave de semifinales también cuenta con un detallado balance de porcentajes que sitúa a un favorito definido sobre el césped norteamericano. El combinado dirigido por Didier Deschamps tiene un 50,70% de probabilidades de avanzar frente a La Roja que, en cambio, ostenta un 42,30% de posibilidades de meterse en el partido por el título de la FIFA.

Más allá de quiénes logren acceder a la final del domingo 19, la actual edición ya ingresó en la historia grande de la competencia debido al linaje de sus protagonistas. La empresa de análisis de datos remarcó que esta es la tercera ocasión en la que los cuatro semifinalistas de un Mundial son selecciones que ya fueron campeonas, después de las ediciones de México 1970 e Italia 1990, asegurando que el nuevo monarca ostentará de forma obligada una estrella previa en su camiseta oficial.

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