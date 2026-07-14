La primera aparición de Cecilia Insinga tras la filtración de sus tremendos chats a Luciana Elbusto

Lejos de hacerse eco y sin emitir palabra alguna del tema, la periodista se enfoca en su trabajo diario al frente de su programa mañanero por LN+ junto a Robertito Funes Ugarte luego de su salida de El Trece.

"En un ratito ya venimos con Mañanas Mías, buen día", expresaba la conductora con un corto video en sus historias de Instagram donde se la veía contenta en el estudio televisivo a punto de salir al aire, optando así por no meterse nuevamente en aquella polémica de meses atrás y que vuelve a estar en el ojo de la tormenta por los mensajes que se conocieron en LAM donde le escribía furiosa a Luciana Elbusto.

La llamativa reacción de Luciana Elbusto al desgarrador llanto de Cecilia Insinga

Luciana Elbusto respondió en octubre de 2025 a las preguntas de sus seguidores en Instagram sobre el llanto que se viralizó de Cecilia Insinga, esposa de Diego Brancatelli, y provocó que muchos comenzaran a especular sobre su interpretación de la situación.

Luego de abrir una caja de preguntas en Instagram, la periodista se expresó públicamente sobre el momento que generó gran repercusión en las redes, donde muchos seguidores se conmovieron con la reacción de Insinga, que mostró toda su pasión por su equipo.

"¿Te da pena ella? Yo vi las historias que subió él de ella llorando por Racing y me dio pena", le preguntó un seguidor a Elbusto. Y la panelista respondió sin vueltas con una sincera opinión.

"No sé a qué va la pregunta, pero ‘cada uno elige por qué sufrir’. Yo soy de Boca, el club que elegí desde siempre, y por ahora no tuve que esperar 30 años para celebrar ni verlo en la B", explicó Luciana.