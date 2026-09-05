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Netflix: Diego Peretti y Juan Minujín causan furor con este thriller argentino de menos de 2 horas

Netflix tiene una película argentina de intriga con Diego Peretti y Juan Minujín que combina suspenso, secretos y una sospecha que crece minuto a minuto.

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Netflix: Diego Peretti y Juan Minujín causan furor con este thriller argentino de menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Netflix: Diego Peretti y Juan Minujín causan furor con este thriller argentino de menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones argentinas. Entre las opciones disponibles aparece "La ira de Dios", una película con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga que construye una historia de misterio, suspenso y drama alrededor de una serie de tragedias familiares que parecen tener una conexión imposible de ignorar.

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La producción está basada en la novela La muerte de Luciana B., escrita por Guillermo Martínez. Desde el comienzo, la historia instala una pregunta que acompaña al espectador durante gran parte de la película: ¿las muertes que rodearon a una joven fueron simples accidentes o alguien estuvo detrás de todo? Ese es el punto de partida de una trama que se mueve dentro del thriller psicológico.

Con una duración de 1 hora y 38 minutos, La ira de Dios se convirtió en una alternativa para quienes buscan en Netflix una película argentina con tensión, misterio y una historia que intenta mantener la incertidumbre hasta el final.

¿De qué trata La ira de Dios en Netflix?

La protagonista de La ira de Dios es Luciana (Macarena Achaga), una joven que trabaja como asistente de Kloster (Diego Peretti), un exitoso escritor de novelas.

Luciana decide renunciar y alejarse de ese entorno. Sin embargo, lo que parecía ser el cierre de una situación incómoda va a convertirse en el comienzo de una cadena de hechos mucho más oscuros.

Después de su salida, distintos integrantes de la familia de Luciana comienzan a morir en circunstancias extrañas. Cada pérdida profundiza sus sospechas y alimenta una idea inquietante: Kloster podría estar relacionado con las muertes.

Convencida de que no puede avanzar sola, Luciana decide recurrir a Esteban Rey, un periodista interpretado por Juan Minujín.

Según el resumen oficial de Netflix: "Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista para exponer su verdad".

Diego Peretti y Juan Minujín, dos nombres fuertes de la película

Diego Peretti interpreta a Kloster, el reconocido escritor que queda en el centro de las sospechas de Luciana. Su personaje representa una figura poderosa dentro del mundo literario y, al mismo tiempo, un hombre rodeado por una creciente incertidumbre.

Juan Minujín encarna a Esteban Rey, el periodista al que Luciana recurre cuando necesita ayuda para avanzar en su búsqueda. La protagonista atraviesa el relato marcada por las pérdidas familiares y por la necesidad de demostrar algo que todavía no consiguió probar.

La combinación de estos personajes permite que la historia avance desde distintos lugares. Por un lado, está quien sospecha. Por otro, quien investiga. Y también aparece la figura sobre la que recaen las acusaciones.

El elenco principal de La ira de Dios con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga

  • Diego Peretti
  • Juan Minujín
  • Macarena Achaga
  • Mónica Antonópulos
  • Guillermo Arengo
  • Romina Pinto
  • Pedro Merlo
  • Santiago Achaga
  • Ornela D'elia
  • Juanita Reale

Tráiler oficial de La ira de Dios en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Presenta un thriller argentino de intriga con Diego Peretti y Juan Minujín.
  • Trama: La película gira en torno a extrañas muertes familiares y la sospecha sobre un escritor.
  • Elenco: Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga protagonizan la producción.
Resumen generado por Thinkindot AI
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