Netflix: Diego Peretti y Juan Minujín causan furor con este thriller argentino de menos de 2 horas

Luciana decide renunciar y alejarse de ese entorno. Sin embargo, lo que parecía ser el cierre de una situación incómoda va a convertirse en el comienzo de una cadena de hechos mucho más oscuros.

Después de su salida, distintos integrantes de la familia de Luciana comienzan a morir en circunstancias extrañas. Cada pérdida profundiza sus sospechas y alimenta una idea inquietante: Kloster podría estar relacionado con las muertes.

Convencida de que no puede avanzar sola, Luciana decide recurrir a Esteban Rey, un periodista interpretado por Juan Minujín.

Según el resumen oficial de Netflix: "Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista para exponer su verdad".

Diego Peretti y Juan Minujín, dos nombres fuertes de la película

Diego Peretti interpreta a Kloster, el reconocido escritor que queda en el centro de las sospechas de Luciana. Su personaje representa una figura poderosa dentro del mundo literario y, al mismo tiempo, un hombre rodeado por una creciente incertidumbre.

Juan Minujín encarna a Esteban Rey, el periodista al que Luciana recurre cuando necesita ayuda para avanzar en su búsqueda. La protagonista atraviesa el relato marcada por las pérdidas familiares y por la necesidad de demostrar algo que todavía no consiguió probar.

La combinación de estos personajes permite que la historia avance desde distintos lugares. Por un lado, está quien sospecha. Por otro, quien investiga. Y también aparece la figura sobre la que recaen las acusaciones.

El elenco principal de La ira de Dios con Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga

Diego Peretti

Juan Minujín

Macarena Achaga

Mónica Antonópulos

Guillermo Arengo

Romina Pinto

Pedro Merlo

Santiago Achaga

Ornela D'elia

Juanita Reale

Tráiler oficial de La ira de Dios en Netflix