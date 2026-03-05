Diego Peretti arrasa en Netflix con la serie argentina que todos están viendo y recomendando
Esta serie argentina de Netflix con Diego Peretti sorprendió al público con una trama intensa sobre poder, religión y política que sigue generando debate.
Netflix volvió a demostrar que las producciones latinoamericanas pueden competir con los grandes thrillers internacionales. En 2021 estrenó una serie argentina que rápidamente captó la atención del público por su historia cargada de tensión política, secretos y ambición. Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán, Diego Peretti encabezan el elenco.
Se trata de El Reino, un thriller que se adentró en las zonas más oscuras del poder, la religión y la política. Desde su lanzamiento logró instalarse entre lo más visto de la plataforma en varios países y generó conversación tanto entre espectadores como entre críticos.
Con dos temporadas y un total de 14 episodios, la serie presentó una trama intensa que mezcla conspiraciones, manipulación política y dilemas morales. El resultado fue una historia inquietante que invita a preguntarse hasta dónde pueden llegar quienes desean ocupar el lugar más alto del poder.
De qué trata El Reino en Netflix
El punto de partida de El Reino fue un hecho que alteró completamente el panorama político del país dentro de la ficción. Durante el cierre de campaña de un candidato presidencial, un atentado inesperado terminó con la vida del postulante frente a miles de personas.
El ataque ocurrió al lado de su compañero de fórmula, Emilio Vázquez Pena, un reconocido pastor evangélico con gran presencia mediática. En cuestión de horas, ese líder religioso pasó de ser un acompañante en la campaña a convertirse en el nuevo candidato a presidente.
La tragedia marcó el inicio de una trama llena de incógnitas. La pregunta que comenzó a recorrer toda la historia fue una: ¿quién estuvo detrás del atentado? A medida que avanzó la campaña presidencial, surgieron nuevas sospechas. También aparecieron secretos del pasado del propio pastor que comenzaron a poner en duda su imagen pública.
Según el resumen de Netflix: "Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad".
Un elenco argentino de primer nivel con Diego Peretti
Chino Darín
Nancy Dupláa
Joaquín Furriel
Peter Lanzani
Mercedes Morán
Diego Peretti
Vera Spinetta
Nico García Hume
Victoria Almeida
Santiago Korovsky
La dupla creativa detrás de una de las series más comentadas
El proyecto estuvo liderado por dos nombres muy reconocidos de la cultura argentina. La serie fue creada por el director y productor Marcelo Piñeyro junto a la escritora Claudia Piñeiro.
Piñeyro cuenta con una extensa trayectoria en el cine argentino, mientras que Piñeiro es una de las autoras más destacadas en la literatura latinoamericana. Esa combinación resultó clave para construir una historia que mezcla suspenso, drama político y misterio.
Cuántas temporadas tiene El Reino en Netflix
La serie se estrenó en 2021 y rápidamente se convirtió en una de las producciones latinoamericanas más comentadas de la plataforma. La primera temporada contó con 8 episodios, donde se presentan los personajes principales y se desarrolla el misterio alrededor del atentado.
En esos capítulos iniciales se establecen las bases del conflicto político y personal que atraviesa toda la historia.
La segunda temporada, compuesta por 6 episodios, continuó profundizando en las consecuencias de los eventos anteriores. Allí las alianzas se redefinen y las decisiones de los personajes comienzan a tener efectos cada vez más impredecibles.
En total, El Reino suma 14 episodios, una duración ideal para quienes disfrutan de maratonear series durante un fin de semana.
Por qué sigue siendo una serie ideal para maratonear
En un catálogo lleno de thrillers políticos, El Reino logró diferenciarse por su mirada profundamente latinoamericana sobre el poder. La serie presenta personajes complejos que se mueven en zonas grises. Nadie parece completamente inocente, pero tampoco totalmente culpable.
Ese equilibrio convierte cada episodio en un rompecabezas donde el espectador intenta descubrir quién dice la verdad y quién manipula la situación. Además, su duración relativamente corta hace que sea una opción ideal para quienes buscan una serie intensa pero que no requiera decenas de temporadas.
Entre conspiraciones, secretos y giros narrativos, la producción argentina demostró que el thriller político sigue siendo uno de los géneros más atrapantes dentro del catálogo de Netflix.