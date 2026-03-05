Diego Peretti arrasa en Netflix con la serie argentina que todos están viendo y recomendando

El ataque ocurrió al lado de su compañero de fórmula, Emilio Vázquez Pena, un reconocido pastor evangélico con gran presencia mediática. En cuestión de horas, ese líder religioso pasó de ser un acompañante en la campaña a convertirse en el nuevo candidato a presidente.

La tragedia marcó el inicio de una trama llena de incógnitas. La pregunta que comenzó a recorrer toda la historia fue una: ¿quién estuvo detrás del atentado? A medida que avanzó la campaña presidencial, surgieron nuevas sospechas. También aparecieron secretos del pasado del propio pastor que comenzaron a poner en duda su imagen pública.

El Reino Netflix 1

Según el resumen de Netflix: "Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad".

Un elenco argentino de primer nivel con Diego Peretti

Chino Darín

Nancy Dupláa

Joaquín Furriel

Peter Lanzani

Mercedes Morán

Diego Peretti

Vera Spinetta

Nico García Hume

Victoria Almeida

Santiago Korovsky

La dupla creativa detrás de una de las series más comentadas

El proyecto estuvo liderado por dos nombres muy reconocidos de la cultura argentina. La serie fue creada por el director y productor Marcelo Piñeyro junto a la escritora Claudia Piñeiro.

Piñeyro cuenta con una extensa trayectoria en el cine argentino, mientras que Piñeiro es una de las autoras más destacadas en la literatura latinoamericana. Esa combinación resultó clave para construir una historia que mezcla suspenso, drama político y misterio.

El Reino Netflix 3

Cuántas temporadas tiene El Reino en Netflix

La serie se estrenó en 2021 y rápidamente se convirtió en una de las producciones latinoamericanas más comentadas de la plataforma. La primera temporada contó con 8 episodios, donde se presentan los personajes principales y se desarrolla el misterio alrededor del atentado.

En esos capítulos iniciales se establecen las bases del conflicto político y personal que atraviesa toda la historia.

La segunda temporada, compuesta por 6 episodios, continuó profundizando en las consecuencias de los eventos anteriores. Allí las alianzas se redefinen y las decisiones de los personajes comienzan a tener efectos cada vez más impredecibles.

El Reino Netflix 2

En total, El Reino suma 14 episodios, una duración ideal para quienes disfrutan de maratonear series durante un fin de semana.

Por qué sigue siendo una serie ideal para maratonear

En un catálogo lleno de thrillers políticos, El Reino logró diferenciarse por su mirada profundamente latinoamericana sobre el poder. La serie presenta personajes complejos que se mueven en zonas grises. Nadie parece completamente inocente, pero tampoco totalmente culpable.

Ese equilibrio convierte cada episodio en un rompecabezas donde el espectador intenta descubrir quién dice la verdad y quién manipula la situación. Además, su duración relativamente corta hace que sea una opción ideal para quienes buscan una serie intensa pero que no requiera decenas de temporadas.

Entre conspiraciones, secretos y giros narrativos, la producción argentina demostró que el thriller político sigue siendo uno de los géneros más atrapantes dentro del catálogo de Netflix.

Mirá el tráiler de El Reino en Netflix