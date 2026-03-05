En vivo Radio La Red
Netflix estrenó la miniserie más esperada del año y apenas tiene 8 capítulos para maratonear

Esta nueva serie llegó a Netflix con Rachel Weisz y una historia intensa sobre deseo, obsesión y crisis personal que ya empezó a generar conversación.

Netflix estrenó la miniserie más esperada del año y apenas tiene 8 capítulos para maratonear. (Foto: Archivo)

Vladimir se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados del catálogo de Netflix en 2026. La plataforma confirmó su estreno global este jueves 5 de marzo con una serie limitada de ocho episodios que combinó romance, erotismo y obesesión. Al frente del proyecto estuvo Rachel Weisz, quien no solo interpretó a la protagonista sino que también asumió el rol de productora ejecutiva.

Desde la publicación de su primer tráiler, Vladimir despertó expectativas. Netflix apostó por una narrativa adulta que se alejó de los géneros más cómodos del streaming. Ese enfoque colocó a la serie como una de las apuestas más disruptivas del año dentro de la plataforma.

La producción adaptó la novela homónima escrita por Julia May Jonas, quien además participó directamente en la creación de la serie como showrunner. Esa decisión resultó clave para que la adaptación mantuviera el tono provocador y la mirada incómoda del material literario original.

Vladimir Netflix 1

De qué trata Vladimir, la nueva miniserie en Netflix

La trama de Vladimir se centró en una profesora universitaria (Rachel Weisz) que atraviesa una profunda crisis personal y profesional. Durante años, su vida se desarrolló marcada por la rutina, la frustración y un matrimonio que parece haber perdido vitalidad.

Todo cambió cuando llegó Vladimir (Leo Woodall), un nuevo colega cuya presencia provocó una reacción inesperada en la protagonista.

La sinopsis oficial difundida por Netflix explicó el punto de partida de la historia: "Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo… y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera".

Vladimir Netflix 6

El personaje interpretado por Rachel Weisz creyó haber perdido todo atractivo ante el mundo profesional y personal. Sin embargo, la aparición de Vladimir activó una cadena de fantasías, obsesiones y decisiones que alteraron por completo su vida. La serie exploró así una dinámica donde deseo, obsesión y erotismo se mezclaron en un contexto académico que funcionó como escenario de tensión permanente.

El elenco principal de Vladimir

  • Rachel Weisz
  • Leo Woodall
  • John Slattery
  • Jessica Henwick
  • Ellen Robertson
  • Matt Walsh

La decisión creativa que marcó el rumbo de la serie

La ficción cuenta con la participación de Julia May Jonas como creadora y showrunner. Además de liderar el proyecto, firmó varios capítulos clave. Su implicación directa reforzó la fidelidad al espíritu del material original.

Vladimir Netflix 2

El elenco se completa con nombres como John Slattery, Ellen Robertson y Jessica Henwick, quienes aportarán distintas capas al entorno que rodea a M.

Una serie pensada para una sola temporada

Netflix decidió que Vladimir fuera una serie limitada de una sola temporada. La producción quedó compuesta por ocho episodios, con una narrativa cerrada que siguió el recorrido completo de la protagonista.

La elección de un formato breve respondió a una estrategia cada vez más habitual en la plataforma: apostar por historias intensas que se desarrollen de principio a fin sin necesidad de extenderse durante varias temporadas. Ese formato también permitió que el relato mantuviera su carácter experimental y concentrado.

Vladimir Netflix 4

La serie se integró así dentro de una tendencia creciente en el streaming: dramas adultos con enfoque introspectivo, centrados en personajes complejos y conflictos emocionales profundos.

Por qué Vladimir se convirtió en el estreno del año

El lanzamiento mundial simultáneo el 5 de marzo de 2026 posicionó a Vladimir como una de las producciones más observadas de la temporada. El interés del público se explicó por varios factores:

  • Primero, la presencia de Rachel Weisz como protagonista y productora ejecutiva.
  • Segundo, el carácter provocador de la novela original y su adaptación directa por parte de su autora.
  • Tercero, la apuesta de Netflix por una narrativa que exploró temas poco habituales en el streaming masivo.

Ese enfoque convirtió a Vladimir en una historia incómoda, pero al mismo tiempo fascinante para el espectador.

Tráiler oficial de Vladimir en Netflix

