A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Mojada de oreja?

El sugestivo posteo de Mauro Icardi desde Italia mientras lo acusan del robo a Wanda Nara

En medio de la fuerte batalla judicial con Wanda Nara por sus hijas y tras el robo que sufrió la empresaria en Italia, Mauro Icardi mostró su intimidad junto a la China Suárez durante su escapada romántica.

24 jul 2026, 20:32
Banner seguínos en google Primicias Ya
El sugestivo posteo de Mauro Icardi desde Italia mientras lo acusan del robo a Wanda Nara

El sugestivo posteo de Mauro Icardi desde Italia mientras lo acusan del robo a Wanda Nara

El sugestivo posteo de Mauro Icardi desde Italia mientras lo acusan del robo a Wanda Nara

El sugestivo posteo de Mauro Icardi desde Italia mientras lo acusan del robo a Wanda Nara

En medio del conflicto judicial con Wanda Nara por sus hijas, Mauro Icardi volvió a mostrarse junto a la China Suárez durante su estadía en Italia. La pareja viajó a Milán para disfrutar de unos días juntos, poco después del robo que sufrieron las menores en la propiedad familiar y luego de que el juez Adrián Hagopian le solicitara al futbolista justificar su viaje a la ciudad.

El futbolista sabe que la Justicia mantiene la mirada puesta sobre él tras el hecho delictivo ocurrido el último fin de semana. El episodio tuvo lugar mientras la mediática se encontraba presenciando la final del Mundial y en la vivienda permanecían Nora Colosimo, Francesca e Isabella, además de Benedicto y Constantino.

Leé también

El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi, en plena guerra con Wanda Nara: "Tiene 24 hroas para..."

El ultimátum de la Justicia a Mauro Icardi, en plena guerra con Wanda Nara: Tiene 24 hroas para...

Más allá del conflicto, la pareja feliz compartió distintos momentos de su viaje en redes sociales. En una de las publicaciones, Icardi mostró a la actriz disfrutando de una cena en un exclusivo restaurante, con un imponente paisaje de fondo.

Junto a la imagen, el delantero escribió una romántica frase en italiano: Un amore all'Italiana (“Un amor a la italiana”), además de etiquetar a la China y sumar emojis de la bandera de Italia y una corona, dejando en claro el especial momento que atraviesan juntos.

La actriz compartió el buen momento y replicó el clima de la cita con una imagen de dos copas de champagne brindando.

Cuál fue la acusación a Mauro Icardi

En medio de la polémica por el robo ocurrido en la casa de campo de Wanda Nara en Milán, Nora Colosimo fue consultada por PrimiciasYa (América TV) sobre las versiones que vinculan a Mauro Icardi con el hecho.

La pregunta fue directa y estuvo a cargo de Marina Calabró, quien planteó: "¿Es capaz Icardi de haber armado el robo estando sus hijas ahí, en el lugar de los hechos, con cuchillos, con cuatro encapuchados?".

Ante esa posibilidad, Nora no descartó la gravedad de la situación y respondió: "Si eso es así, es macabro". Sin embargo, cuestionó algunos datos que circularon sobre el episodio y aclaró: "Lo de los cuchillos no sé quién te lo dijo. Menos mal que me lo preguntás".

Según explicó Calabró, esa información había sido brindada por Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, algo que Colosimo negó de inmediato: "Ana se equivocó".

Además, Nora remarcó que fue una de las principales testigos de lo ocurrido y detalló cómo vivió la situación: "La que estaba en la casa era yo. Por eso todos los que hablan suman cosas que no pasaron. Nos escondimos en un baño. Yo ya estaba arriba con Isabella. Los tres nenes quedaron abajo viendo el partido, ellos vieron a los delincuentes y se escondieron conmigo, en el baño".

En pocas palabras

  • Icardi y China Suárez: La pareja disfruta de una escapada romántica en Italia, compartiendo momentos en redes sociales.
  • Contexto judicial: El futbolista enfrenta una disputa legal con Wanda Nara por sus hijas y se le solicitó justificar su viaje.
  • Agradecimiento: Icardi dedicó una romántica frase en italiano a la China Suárez, etiquetándola en una publicación.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Wanda Nara China Suárez

Lo más visto