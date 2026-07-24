El sugestivo posteo de Mauro Icardi desde Italia mientras lo acusan del robo a Wanda Nara

La actriz compartió el buen momento y replicó el clima de la cita con una imagen de dos copas de champagne brindando.

Cuál fue la acusación a Mauro Icardi

En medio de la polémica por el robo ocurrido en la casa de campo de Wanda Nara en Milán, Nora Colosimo fue consultada por PrimiciasYa (América TV) sobre las versiones que vinculan a Mauro Icardi con el hecho.

La pregunta fue directa y estuvo a cargo de Marina Calabró, quien planteó: "¿Es capaz Icardi de haber armado el robo estando sus hijas ahí, en el lugar de los hechos, con cuchillos, con cuatro encapuchados?".

Ante esa posibilidad, Nora no descartó la gravedad de la situación y respondió: "Si eso es así, es macabro". Sin embargo, cuestionó algunos datos que circularon sobre el episodio y aclaró: "Lo de los cuchillos no sé quién te lo dijo. Menos mal que me lo preguntás".

Según explicó Calabró, esa información había sido brindada por Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, algo que Colosimo negó de inmediato: "Ana se equivocó".

Además, Nora remarcó que fue una de las principales testigos de lo ocurrido y detalló cómo vivió la situación: "La que estaba en la casa era yo. Por eso todos los que hablan suman cosas que no pasaron. Nos escondimos en un baño. Yo ya estaba arriba con Isabella. Los tres nenes quedaron abajo viendo el partido, ellos vieron a los delincuentes y se escondieron conmigo, en el baño".