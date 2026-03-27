En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Precio
STREAMING

Aumenta Netflix: cuál será el valor de los nuevos planes para ver tus películas y series favoritas

Netflix aumenta el precio de sus planes y esto ya impacta a los usuarios. Conocé cuánto vas a pagar ahora y qué cambios llegarán a la plataforma.

Aumenta Netflix: cuál será el valor de los nuevos planes para ver tus películas y series favoritas. (Foto: Archivo)

Aumenta Netflix: cuál será el valor de los nuevos planes para ver tus películas y series favoritas. (Foto: Archivo)

Netflix confirmó el aumento en el precio de sus planes y la noticia empezó a generar impacto entre millones de usuarios. La plataforma de streaming confirmó una suba en sus tarifas mensuales en Estados Unidos, un ajuste que no se veía desde enero de 2025 y que, según la empresa, responde a mejoras en el servicio, el catálogo y nuevas funciones que buscan redefinir la experiencia de entretenimiento.

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor serie española y apenas tiene 9 capítulos
Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor serie española y apenas tiene 9 capítulos. (Foto: Archivo)

El anuncio se conoció el 26 de marzo de 2026 y comenzó a aplicarse de inmediato para nuevos usuarios, mientras que los suscriptores actuales verán reflejado el aumento de manera gradual en los próximos meses. La compañía anticipó que notificará por mail con al menos 30 días de anticipación antes de que el nuevo precio entre en vigencia en cada cuenta. ¿Llegará este aumento a la Argentina?.

Cuánto vas a pagar ahora según el plan que tengas

El ajuste de precios afecta a todos los niveles de suscripción en Estados Unidos. Aunque el incremento no es drástico en cada caso, sí representa una tendencia sostenida de aumento en el costo del servicio.

Así quedaron los nuevos valores:

  • El plan con anuncios pasó de USD 7,99 a USD 8,99 mensuales
  • El plan estándar sin anuncios subió de USD 17,99 a USD 19,99
  • El plan premium aumentó de USD 24,99 a USD 26,99 al mes

Además, también cambiaron los costos para agregar usuarios extra fuera del hogar:

  • En el plan con anuncios, añadir un usuario ahora cuesta USD 6,99 (antes USD 7,99)
  • En los planes sin publicidad, el costo subió a USD 9,99 (antes USD 8,99)

Este esquema confirma que la compañía continúa afinando su estrategia para monetizar cuentas compartidas, una práctica que durante años fue habitual entre usuarios.

Televisor Netflix.jpg

Por qué Netflix decidió subir sus precios

Desde Netflix explicaron que el aumento responde a una combinación de factores vinculados a la evolución del servicio. En declaraciones a medios especializados, la empresa sostuvo que necesita sostener la inversión en contenido y tecnología.

Entre los principales motivos se destacan:

  • La ampliación del catálogo de series, películas y contenido original
  • La incorporación de nuevos formatos, como los videopodcasts
  • La mejora en la experiencia de usuario dentro de la app
  • La adaptación a nuevas formas de consumo, especialmente en audiencias jóvenes

La compañía también remarcó que estos ajustes buscan acompañar el crecimiento de su ecosistema digital y mantener su competitividad frente a otras plataformas.

Las nuevas funciones de Netflix que justifican el aumento

El aumento no llegó solo. Netflix presentó una serie de novedades que marcarán el rumbo de la plataforma en los próximos meses.

Videos cortos para descubrir contenido:

La nueva interfaz incluirá clips breves de series y películas. Esta función permitirá explorar rápidamente novedades, tendencias y recomendaciones sin necesidad de navegar extensamente.

Netflix televisor 1.jpg

Juegos en TV usando el celular como control:

Otra de las apuestas fuertes es el gaming integrado. Los usuarios podrán jugar directamente en su Smart TV utilizando el teléfono móvil como control remoto.

El sistema funciona mediante un código QR que sincroniza el dispositivo con la televisión. Entre los títulos disponibles se encuentran:

  • LEGO Party
  • Boggle Party
  • Pictionary: Game Night
  • Tetris Time Warp
  • Party Crashers: Fool Your Friends

La llegada de los videopodcasts:

En alianza con Spotify y The Ringer, la plataforma incorporará videopodcasts a su catálogo.

Entre los contenidos habrá programas vinculados a:

  • La NFL
  • La NBA
  • La Formula 1

También se sumará el popular The Bill Simmons Podcast, junto con otras 16 producciones originales.

Este movimiento confirma que Netflix busca competir no solo en el terreno del streaming tradicional, sino también en el universo del contenido conversacional y multimedia.

Netflix televisor.jpg

Qué pasará con los usuarios actuales de Netflix

Para quienes ya tienen una suscripción activa, el cambio no será inmediato. Netflix implementará el aumento de forma progresiva.

El proceso será así:

  • Notificación por correo electrónico
  • Aviso con al menos un mes de anticipación
  • Aplicación automática del nuevo precio en el siguiente ciclo de facturación

Esto permitirá que los usuarios evalúen si desean mantener su plan, cambiar de nivel o incluso cancelar el servicio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Precio Películas Series
Notas relacionadas
Ricardo Darín brilla en Netflix con la película argentina más destacada de la historia
Netflix: Joaquín Furriel deslumbra con la película más vista y es el gran estreno del 2026
Qué ver en Netflix: la serie turca de 8 episodios que se convirtió en un fenómeno mundial

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar