Aumenta Netflix: cuál será el valor de los nuevos planes para ver tus películas y series favoritas

El plan con anuncios pasó de USD 7,99 a USD 8,99 mensuales

El plan estándar sin anuncios subió de USD 17,99 a USD 19,99

El plan premium aumentó de USD 24,99 a USD 26,99 al mes

Además, también cambiaron los costos para agregar usuarios extra fuera del hogar:

En el plan con anuncios, añadir un usuario ahora cuesta USD 6,99 (antes USD 7,99)

(antes USD 7,99) En los planes sin publicidad, el costo subió a USD 9,99 (antes USD 8,99)

Este esquema confirma que la compañía continúa afinando su estrategia para monetizar cuentas compartidas, una práctica que durante años fue habitual entre usuarios.

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Por qué Netflix decidió subir sus precios

Desde Netflix explicaron que el aumento responde a una combinación de factores vinculados a la evolución del servicio. En declaraciones a medios especializados, la empresa sostuvo que necesita sostener la inversión en contenido y tecnología.

Entre los principales motivos se destacan:

La ampliación del catálogo de series, películas y contenido original

La incorporación de nuevos formatos, como los videopodcasts

La mejora en la experiencia de usuario dentro de la app

La adaptación a nuevas formas de consumo, especialmente en audiencias jóvenes

La compañía también remarcó que estos ajustes buscan acompañar el crecimiento de su ecosistema digital y mantener su competitividad frente a otras plataformas.

Las nuevas funciones de Netflix que justifican el aumento

El aumento no llegó solo. Netflix presentó una serie de novedades que marcarán el rumbo de la plataforma en los próximos meses.

Videos cortos para descubrir contenido:

La nueva interfaz incluirá clips breves de series y películas. Esta función permitirá explorar rápidamente novedades, tendencias y recomendaciones sin necesidad de navegar extensamente.

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Juegos en TV usando el celular como control:

Otra de las apuestas fuertes es el gaming integrado. Los usuarios podrán jugar directamente en su Smart TV utilizando el teléfono móvil como control remoto.

El sistema funciona mediante un código QR que sincroniza el dispositivo con la televisión. Entre los títulos disponibles se encuentran:

LEGO Party

Boggle Party

Pictionary: Game Night

Tetris Time Warp

Party Crashers: Fool Your Friends

La llegada de los videopodcasts:

En alianza con Spotify y The Ringer, la plataforma incorporará videopodcasts a su catálogo.

Entre los contenidos habrá programas vinculados a:

La NFL

La NBA

La Formula 1

También se sumará el popular The Bill Simmons Podcast, junto con otras 16 producciones originales.

Este movimiento confirma que Netflix busca competir no solo en el terreno del streaming tradicional, sino también en el universo del contenido conversacional y multimedia.

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Qué pasará con los usuarios actuales de Netflix

Para quienes ya tienen una suscripción activa, el cambio no será inmediato. Netflix implementará el aumento de forma progresiva.

El proceso será así:

Notificación por correo electrónico

Aviso con al menos un mes de anticipación

Aplicación automática del nuevo precio en el siguiente ciclo de facturación

Esto permitirá que los usuarios evalúen si desean mantener su plan, cambiar de nivel o incluso cancelar el servicio.