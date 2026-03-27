Aumenta Netflix: cuál será el valor de los nuevos planes para ver tus películas y series favoritas
Netflix aumenta el precio de sus planes y esto ya impacta a los usuarios. Conocé cuánto vas a pagar ahora y qué cambios llegarán a la plataforma.
Aumenta Netflix: cuál será el valor de los nuevos planes para ver tus películas y series favoritas. (Foto: Archivo)
Netflix confirmó el aumento en el precio de sus planes y la noticia empezó a generar impacto entre millones de usuarios. La plataforma de streaming confirmó una suba en sus tarifas mensuales en Estados Unidos, un ajuste que no se veía desde enero de 2025 y que, según la empresa, responde a mejoras en el servicio, el catálogo y nuevas funciones que buscan redefinir la experiencia de entretenimiento.
El anuncio se conoció el 26 de marzo de 2026 y comenzó a aplicarse de inmediato para nuevos usuarios, mientras que los suscriptores actuales verán reflejado el aumento de manera gradual en los próximos meses. La compañía anticipó que notificará por mail con al menos 30 días de anticipación antes de que el nuevo precio entre en vigencia en cada cuenta. ¿Llegará este aumento a la Argentina?.
Cuánto vas a pagar ahora según el plan que tengas
El ajuste de precios afecta a todos los niveles de suscripción en Estados Unidos. Aunque el incremento no es drástico en cada caso, sí representa una tendencia sostenida de aumento en el costo del servicio.
Así quedaron los nuevos valores:
El plan con anuncios pasó de USD 7,99 a USD 8,99 mensuales
El plan estándar sin anuncios subió de USD 17,99 a USD 19,99
El plan premium aumentó de USD 24,99 a USD 26,99 al mes
Además, también cambiaron los costos para agregar usuarios extra fuera del hogar:
En el plan con anuncios, añadir un usuario ahora cuesta USD 6,99 (antes USD 7,99)
En los planes sin publicidad, el costo subió a USD 9,99 (antes USD 8,99)
Este esquema confirma que la compañía continúa afinando su estrategia para monetizar cuentas compartidas, una práctica que durante años fue habitual entre usuarios.
Por qué Netflix decidió subir sus precios
Desde Netflix explicaron que el aumento responde a una combinación de factores vinculados a la evolución del servicio. En declaraciones a medios especializados, la empresa sostuvo que necesita sostener la inversión en contenido y tecnología.
Entre los principales motivos se destacan:
La ampliación del catálogo de series, películas y contenido original
La incorporación de nuevos formatos, como los videopodcasts
La mejora en la experiencia de usuario dentro de la app
La adaptación a nuevas formas de consumo, especialmente en audiencias jóvenes
La compañía también remarcó que estos ajustes buscan acompañar el crecimiento de su ecosistema digital y mantener su competitividad frente a otras plataformas.
Las nuevas funciones de Netflix que justifican el aumento
El aumento no llegó solo. Netflix presentó una serie de novedades que marcarán el rumbo de la plataforma en los próximos meses.
Videos cortos para descubrir contenido:
La nueva interfaz incluirá clips breves de series y películas. Esta función permitirá explorar rápidamente novedades, tendencias y recomendaciones sin necesidad de navegar extensamente.
Juegos en TV usando el celular como control:
Otra de las apuestas fuertes es el gaming integrado. Los usuarios podrán jugar directamente en su Smart TV utilizando el teléfono móvil como control remoto.
El sistema funciona mediante un código QR que sincroniza el dispositivo con la televisión. Entre los títulos disponibles se encuentran:
LEGO Party
Boggle Party
Pictionary: Game Night
Tetris Time Warp
Party Crashers: Fool Your Friends
La llegada de los videopodcasts:
En alianza con Spotify y The Ringer, la plataforma incorporará videopodcasts a su catálogo.
Entre los contenidos habrá programas vinculados a:
La NFL
La NBA
La Formula 1
También se sumará el popular The Bill Simmons Podcast, junto con otras 16 producciones originales.
Este movimiento confirma que Netflix busca competir no solo en el terreno del streaming tradicional, sino también en el universo del contenido conversacional y multimedia.
Qué pasará con los usuarios actuales de Netflix
Para quienes ya tienen una suscripción activa, el cambio no será inmediato. Netflix implementará el aumento de forma progresiva.
El proceso será así:
Notificación por correo electrónico
Aviso con al menos un mes de anticipación
Aplicación automática del nuevo precio en el siguiente ciclo de facturación
Esto permitirá que los usuarios evalúen si desean mantener su plan, cambiar de nivel o incluso cancelar el servicio.