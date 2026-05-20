Nora Colosimo confirmó el mal momento que pasó Wanda Nara en los Martín Fierro: "Envidia"

Ahí, Nora Colosimo se descargó con un picante mensaje apoyando con todo a Wanda y respondiendo a quienes la cuestionaron: "La envidia que manejan wawww! No necesitas la aprobación de colegas / artistas! La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos", comenzó.

"La mejor conductora 2026 es @wanda_nara, la gente te eligió primero con picos de raiting de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu raiting . Soporten, la gente te eligió, APTRA te premió!", siguió firme.

Y cerró indignada con la actitud de otros famosos con su hija: "Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar".

Así, la madre de Wanda Nara confirmó el mal momento que pasaron durante la ceremonia e hizo foco en la andanada de comentarios en contra del premio que recibió la mediática y enojos con APTRA por esa decisión.

nora colosimo respaldo a wanda nara tras ganar el martin fierro

El sentido mensaje de Wanda Nara al ganar el Premio Martín Fierro

Wanda Nara subió al escenario y no pudo contener las lágrimas al recibir el Premio Martín Fierro a mejor conductora por su labor al frente de MasterChef Celebrity.

"Qué sorpresa, me quedé helada, es una terna increíble, con mujeres que admiro un montón, cada una en lo suyo. Le agradezco al canal que me dio esta oportunidad", comenzó su discurso.

Y siguió: "A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algún lugar pero desde acá, yo les digo que es verdad que yo arranqué con zapatillas en mal estado, como dicen algunos periodistas. Pero siempre soñé y creí en mí".

"Este país me dio muchos amores pero el amor más importante es el amor propio. Siempre creí en mí hasta cuando nadie lo hacía", remarcó movilizada Wanda Nara.

"Tenemos a veces una mirada un poco dura con las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos", alentó la conductora.

"El sueño de mi mamá siempre fue ser actriz y ella dejó su carrera por nosotras. Lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar", reconoció especialmente Wanda Nara a su madre Nora Colosimo, presente en su mesa.

Y por último le agradeció a Santiago del Moro por haberle permitido tomar el lugar que dejaba en Masterchef Celebrity: "Gracias a la gente que hace que todas las noches pueda estar en sus casas. Gracias Santi, me dejaste un lugar enorme y sé que diste el visto bueno, te la jugaste por mí vos también".