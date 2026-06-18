Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película del momento

La historia toma un giro cuando Axel regresa desde España con una propuesta que nadie esperaba. Después de años de distancia, decide reencontrarse con sus antiguos compañeros para intentar reconstruir aquello que alguna vez compartieron.

La película utiliza este reencuentro como punto de partida para reflexionar sobre las segundas oportunidades y sobre la importancia de no renunciar completamente a aquello que alguna vez hizo feliz a una persona.

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El elenco de "Casi leyendas" con Diego Peretti

Diego Peretti

Diego Torres

Santiago Segura

Florencia Bertotti

Claudia Fontán

Fernán Mirás

Rafael Spregelburd

Julieta Cardinali

Carlos Portaluppi

Arturo Bonín

Por qué verla antes de que abandone Netflix

Con una duración de 116 minutos, Casi leyendas ofrece una propuesta entretenida y emotiva que se diferencia de muchas producciones tradicionales del catálogo.

Su principal fortaleza radica en la combinación de situaciones humorísticas con momentos de reflexión que invitan al espectador a pensar sobre sus propias experiencias y decisiones.

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Además, la química entre los protagonistas y el protagonismo de la música convierten a la película en una opción ideal para quienes disfrutan de historias humanas, cercanas y cargadas de nostalgia.

Más allá de la historia musical, la película propone una mirada interesante sobre la adultez y las transformaciones que experimentan las personas a lo largo de los años.

La inminente salida de Netflix generó un renovado interés por esta producción, especialmente entre quienes todavía no la habían descubierto o desean volver a verla antes de que desaparezca de la plataforma.

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Una despedida de Netflix que impulsa nuevas visualizaciones

Las producciones que anuncian su salida de Netflix suelen experimentar un aumento en las reproducciones durante sus últimos días disponibles. En el caso de Casi leyendas, la situación no parece ser diferente.

La película logró mantenerse vigente gracias a una historia que continúa resonando entre los espectadores. Su mensaje sobre la amistad, los sueños y las segundas oportunidades sigue resultando actual, incluso varios años después de su estreno.

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Quienes busquen una propuesta diferente dentro del cine argentino todavía tienen tiempo para descubrir esta producción antes de que abandone definitivamente el catálogo.

La cuenta regresiva ya comenzó y el próximo 30 de junio marcará el final de su recorrido en Netflix. Hasta entonces, seguirá disponible para todos aquellos que quieran sumergirse en una historia donde la música, los recuerdos y la amistad vuelven a encontrarse para demostrar que nunca es tarde para intentar una vez más.

Mirá el tráiler de "Casi leyendas"