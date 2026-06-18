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Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película del momento

Esta película con Diego Peretti abandona Netflix en pocos días y miles de usuarios aprovechan sus últimas semanas para verla.

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Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película del momento. (Foto: Archivo)

Diego Peretti brilla en Netflix con la mejor comedia argentina y es la película del momento. (Foto: Archivo)

"Casi leyendas" se convirtió en una de esas películas en Netflix que logran conectar con distintas generaciones. La producción, estrenada en 2017 y protagonizada por Diego Peretti, Diego Torres y Santiago Segura, se encuentra en sus últimos días dentro del catálogo de la N roja, ya que la plataforma confirmó que dejará de estar disponible el próximo 30 de junio.

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La noticia despertó el interés de quienes buscan descubrir películas nacionales con una propuesta diferente antes de que desaparezcan del servicio de streaming. Con una combinación equilibrada entre comedia y drama, la película aborda temas universales como la amistad, el paso del tiempo, las oportunidades perdidas y la posibilidad de volver a intentarlo cuando todo parecía haber quedado atrás.

De qué trata "Casi leyendas" en Netflix

La trama gira en torno a Axel, Javier y Lucas, tres amigos que durante su juventud compartieron una misma pasión: la música. Juntos formaron una banda llamada Las Leyendas y soñaron con alcanzar el éxito, llenar escenarios y construir una carrera artística que los llevara a vivir de aquello que más amaban.

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Sin embargo, como ocurre en muchas historias reales, la vida tomó otro rumbo. Con el paso de los años, cada uno siguió caminos diferentes y las responsabilidades, los compromisos personales y las decisiones individuales terminaron alejándolos de aquel proyecto que los había unido.

La historia toma un giro cuando Axel regresa desde España con una propuesta que nadie esperaba. Después de años de distancia, decide reencontrarse con sus antiguos compañeros para intentar reconstruir aquello que alguna vez compartieron.

La película utiliza este reencuentro como punto de partida para reflexionar sobre las segundas oportunidades y sobre la importancia de no renunciar completamente a aquello que alguna vez hizo feliz a una persona.

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El elenco de "Casi leyendas" con Diego Peretti

  • Diego Peretti
  • Diego Torres
  • Santiago Segura
  • Florencia Bertotti
  • Claudia Fontán
  • Fernán Mirás
  • Rafael Spregelburd
  • Julieta Cardinali
  • Carlos Portaluppi
  • Arturo Bonín

Por qué verla antes de que abandone Netflix

Con una duración de 116 minutos, Casi leyendas ofrece una propuesta entretenida y emotiva que se diferencia de muchas producciones tradicionales del catálogo.

Su principal fortaleza radica en la combinación de situaciones humorísticas con momentos de reflexión que invitan al espectador a pensar sobre sus propias experiencias y decisiones.

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Además, la química entre los protagonistas y el protagonismo de la música convierten a la película en una opción ideal para quienes disfrutan de historias humanas, cercanas y cargadas de nostalgia.

Más allá de la historia musical, la película propone una mirada interesante sobre la adultez y las transformaciones que experimentan las personas a lo largo de los años.

La inminente salida de Netflix generó un renovado interés por esta producción, especialmente entre quienes todavía no la habían descubierto o desean volver a verla antes de que desaparezca de la plataforma.

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Una despedida de Netflix que impulsa nuevas visualizaciones

Las producciones que anuncian su salida de Netflix suelen experimentar un aumento en las reproducciones durante sus últimos días disponibles. En el caso de Casi leyendas, la situación no parece ser diferente.

La película logró mantenerse vigente gracias a una historia que continúa resonando entre los espectadores. Su mensaje sobre la amistad, los sueños y las segundas oportunidades sigue resultando actual, incluso varios años después de su estreno.

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Quienes busquen una propuesta diferente dentro del cine argentino todavía tienen tiempo para descubrir esta producción antes de que abandone definitivamente el catálogo.

La cuenta regresiva ya comenzó y el próximo 30 de junio marcará el final de su recorrido en Netflix. Hasta entonces, seguirá disponible para todos aquellos que quieran sumergirse en una historia donde la música, los recuerdos y la amistad vuelven a encontrarse para demostrar que nunca es tarde para intentar una vez más.

Mirá el tráiler de "Casi leyendas"

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